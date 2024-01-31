突破300萬件… 移民法院積案創新高 佛州最多

一名墨西哥尋求庇護者，在德州邊界接受盤查；從申請庇護到永久居留權，是一個漫長的過程；移民法院待審積案創新高。（路透）

雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)分析聯邦統計數據指出，移民 法院待審積案在過去一年當中累計突破300萬件，庇護 申請也包括在內，某些移民為了申請永久居留權而等候數年；如今全美各州中又以佛羅里達州積案數量最多，超過48萬1000件，2012年時則只有1萬7000件。

統計顯示，移民法院積案數量，僅次於佛州 之後的依次還有德州(45萬8630件)、加州(34萬8138件)、紐約州(34萬4505件)、伊利諾州(21萬1096件)。

佛州維馬烏馬(Wimauma)移民權益倡議人士蘭布(Ana Lamb)指出，由於新移民不斷抵達，加上美墨邊境非法入境潮危機未能解除，使得移民法院積案持續增加。

蘭布說，移民法院積案嚴重，不只影響移民個人及家庭，還讓整個移民系統陷入混亂。

過去幾年向美國申請庇護的移民增加、庇護上訴也增加，是積案變多的原因之一。過去幾年的案件遲遲未能獲得處理，還有遞解程序待審，聯邦移民預算不足則讓問題雪上加霜，申請永久居留權及工作證都出現耽擱。

來自委內瑞拉、現住佛州河景市(Riverview)的41歲移民波霍奎茲(Carlos Bohorquez)，2014年向美國申請庇護，等待八年才接到申請獲得批准的通知，只要故鄉情勢沒有改善，就可以合法留在美國。然而，他申請永久居留權是否通過，迄今仍無下文。

由於工作證必須申請延長，在佛州地方電視製作公司上班的波霍奎茲，受到庇護申請延誤影響，如今面臨工作不保的風險。他說，命運未卜的茫然，讓他情緒波動，承受龐大壓力。

在坦帕(Tampa)的移民律師馬奎茲(Milton Toro Márquez)說，積案嚴重顯示移民制度完全崩壞，必須統一規定；修改調整身分等臨時證件申請規定，有助於降低移民法院積案。