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駐約旦美軍遇襲 中俄警告：美若報復伊朗 將陷惡性循環 

記者胡玉立／綜合報導
一名伊朗男子走過德黑蘭街頭。街道上有革命衛隊的壁畫；拜登總統在美軍基地遭襲之後，表示將有報復行動。（歐新社）
一名伊朗男子走過德黑蘭街頭。街道上有革命衛隊的壁畫；拜登總統在美軍基地遭襲之後，表示將有報復行動。（歐新社）

在美軍駐約旦基地遭到無人機襲擊導致三名美國士兵死亡後，拜登總統威脅將報復伊朗，而中國和俄羅斯30日都忙著捍衛其盟友伊朗，敦促拜登保持克制，呼籲緩和中東地區緊張局勢。

克里姆林宮30日被問及美國可能打擊伊朗利益時表示，中東局勢緊張，目前加薩戰爭正激烈進行，需要採取措施緩和局勢，而非破壞地區穩定。中國外交部發言人汪文斌30日表示，「希望有關各方保持冷靜克制，以免陷入報復惡性循環，防止事態升級。」

在北京和莫斯科表態前，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)29日誓言美國將採取「一切必要行動」來保衛其軍隊。拜登和白宮也發表類似聲明。儘管拜登政府強調不會就此次襲擊尋求與伊朗開戰，但白宮仍誓言將做出「非常重要的回應」。

伊朗支持的武裝分子被控必須對22號塔基地(Tower 22 base)遭無人機襲擊事件負責，美國國內已出現要求拜登採取強有力武力回應的聲浪。據報導，拜登政府正在策畫襲擊哪些目標，以報復伊朗及其代理人。

北京外交部發言人汪文斌30日表示，我們「注意到美國軍事基地襲擊造成人員傷亡的報導，也注意到伊朗方面表示與此攻擊無關」。

德黑蘭否認是該致命攻擊事件的幕後黑手。但自稱「伊拉克伊斯蘭反抗運動」(Islamic Resistance)的組織已聲稱對此事負責；該武裝團體長期獲得伊朗支援。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說：「我們認為，緊張局勢總體水平非常令人擔憂，現在是採取措施緩和緊張局勢的時候了。」培斯科夫沒有提及俄羅斯正在入侵烏克蘭，也沒有提及伊朗正在提供武器支持莫斯科的戰爭。

在莫斯科和北京發表上述言論之際，有報導指出，拜登正考慮對伊朗在波斯灣的軍事資產發動攻擊。據Politico報導，拜登已要求顧問提供因應攻擊但不將美國拖入中東戰爭的可能選項。

一名伊朗婦女帶著孩子走過德黑蘭街頭。街道上有革命衛隊的壁畫；拜登總統在美軍基地遭...
一名伊朗婦女帶著孩子走過德黑蘭街頭。街道上有革命衛隊的壁畫；拜登總統在美軍基地遭襲之後，表示將有報復行動。（歐新社）

伊朗 拜登 白宮

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