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駐約旦美軍遇襲 拜登已決定如何回應 「但不想在中東擴大戰爭」

編譯潘勛／綜合30日電
拜登總統30日抵佛州參加募款活動，針對美軍基地遇襲事件，他表示會採取行動，但並不想在中東擴大戰爭。（美聯社）
拜登總統30日抵佛州參加募款活動，針對美軍基地遇襲事件，他表示會採取行動，但並不想在中東擴大戰爭。（美聯社）

拜登總統30日表示，他已決定好以何種方式，因應駐約旦美軍基地「22號塔」(Tower 22)遭攻擊而致重大傷亡事件，但並未詳述內容；同時，由伊朗支持、疑似發動該攻擊的民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)表示，將停止攻擊駐當地美軍及基地；外界揣測美軍將以空襲、飛彈甚至地面部隊突襲，對付民兵組織高層。

華爾街日報(WSJ)報導，真主黨旅秘書長哈米達威(Abu Hussein Al-Hamidawi)聲明宣布，部隊將暫停針對占領軍(指美軍)的軍事及維安行動，戰士們將採取「臨時被動防禦」。

拜登總統30日抵佛州參加募款活動，針對美軍基地遇襲事件，他表示會採取行動，但並不...
拜登總統30日抵佛州參加募款活動，針對美軍基地遇襲事件，他表示會採取行動，但並不想在中東擴大戰爭。（美聯社）

真主黨旅的聲明，愈發佐證中東地區警戒升高，美國報復民兵以無人機攻擊22號塔一事，恐讓衝突升級，與伊朗一起捲入軍事對峙。拜登表示雖已決定好反擊，強調要伊朗負責，但不想與伊朗開戰。

拜登離開白宮前往佛州進行募款前表示，伊朗供應武器給攻擊22號塔的人，「我不認為我軍要在中東擴大戰爭，那不是我想要的」。

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)少將表示，伊拉克民兵組織的聲明，不會影響美軍的計畫，報復22號塔遇襲一事；美方官員指出，那次攻擊是由伊朗武裝及指揮的民兵組織所為，種種跡象指出是真主黨旅所執行；伊朗已否認自己參與其事。

五角大廈參謀首長聯席會議將制定計畫，提呈選項給國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，奧斯丁再交拜登定奪。

前、現任美方官員表示，拜登可動用的選項包括攻擊伊朗「聖城部隊」(Quds Force)駐敘利亞、葉門部隊、攻擊伊朗海上船艦，或者對伊朗撐腰、判定該為22號塔遇襲一事負責的民兵組織，發動大規模攻擊。一名美軍官員表示，反擊可能進行多日，空襲中東地區很多軍事、指揮中心。

伊朗駐紐約聯合國特使團則警告，任一方攻擊伊朗領土、其利益，或者境外伊朗公民，必遭遇斷然、強力反擊。

伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Al-Sudani)一直試著避免美軍攻打其境內，呼籲「伊拉克境內外各造」降低危機。

哈米達威表示，停止攻擊美軍是為了「避免伊拉克政府感覺尷尬」；但他表示將繼續用其他方式，保護加薩地區的自己人。

美軍基地遇襲事件後，由伊朗支持、疑似發動這次攻擊的民兵組織「真主黨旅」表示將停止...
美軍基地遇襲事件後，由伊朗支持、疑似發動這次攻擊的民兵組織「真主黨旅」表示將停止攻擊駐當地美軍及基地。圖為「真主黨旅」旗幟。（路透）

伊朗 拜登 五角大廈

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