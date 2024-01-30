每月發千元「保證基本收入」 德州奧斯汀實驗1年後現況如何？

德州奧斯汀每月發1000元現金給低收入戶，幫助他們脫貧。圖為公園內的遊民。(美聯社)

德州 奧斯汀(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入 家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐：民眾領到錢後大多用來繳房租，三餐不濟的民眾則減少。有共和黨 籍德州州議員則對類似計畫表示反對。

奧斯汀是德州州內第一個推出「保證基本收入」實驗計畫的城市，經費來自於納稅人稅金與慈善捐款，2022年5月上路，2023年8月結束。共計135個低收入家庭每月無條件收到1000元，其中85個家庭的經費來自市府撥款，另外50個家庭的經費來自慈善捐款。

德州奧斯汀每月發1000元現金給低收入戶，幫助他們脫貧。(美聯社)

奧斯汀市政府在網站公告指出，計畫宗旨為協助民眾脫貧，找到棲身之處。市府聲明寫道：「我們知道如果信任民眾能為個人與家庭做出正確決定，將導致更好的結果。聲明中說，「保證基本收入」計畫有助增進就業、增加儲蓄、改善三餐不濟與無家可歸問題。

試辦計畫到期之後，華府智庫「都會研究所」(Urban Institute)發表研究報告表示，參加計畫的低收入民眾三餐問題、住房問題都獲得改善。參加民眾表示，收到現金有一半以上來來繳房租。

研究調查顯示，計畫推出一年之後，三餐不濟的低收入民眾減少了17%。

德州奧斯汀每月發1000元現金給低收入戶，幫助他們脫貧。圖為奧斯汀公園內的遊民。(路透)

轄區包括休士頓的哈里斯郡(Harris County)本月也推出為每戶低收入家庭每月發放500元的「保證基本收入」計畫，但共和黨籍德州州參議員貝登寇特(Paul Bettencourt)上周致函德州檢察長，要求檢察長宣布休士頓的「保證基本收入」計畫違憲。

為了降低遊民人數並為弱勢族群提供協助，其他城市也有類似計畫推出。

巴爾的摩的「巴爾的摩年輕家庭成功基金」(Baltimore Young Families Success Fund)為年輕夫妻每月提供1000元現金；丹佛的「保證基本收入」計畫則為參加民眾每月發放1000元，但由於有參加者反應住房負擔沉重，主管機關日前宣布延長計畫實施期限。