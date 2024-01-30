讓球迷觀戰超級盃 美航、聯航罕見增班機 特殊編號向球員致意

美國航空宣布將加開往返堪薩斯與拉斯維加斯的航班。圖為拉斯維加斯「忠誠球場」。（路透）

為了讓更多堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)球迷能觀賞自家球隊與舊金山 49人隊爭奪本屆超級盃 比賽，美國航空(American Airlines)宣布將加開往返堪薩斯與拉斯維加斯的航班，方便球迷進場觀看，班機編號則直接向多位球員致意。

CBS報導，美國航空已登記2月9與10日從堪薩斯飛往拉斯維加斯編號1989的加班機，該數字是流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)出生那一年以及她最暢銷專輯之一的名稱。另外，也加開2月12日午夜、賽事結束後幾個小時從拉斯維加斯飛返堪薩斯的班機，航班編號則是取自酋長隊邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)的87號球衣背號。

美國航空發言人29日受訪時表示，「今年的體育賽事熱度前所未有，很高興能提供從堪薩斯市到拉斯維加斯的直飛航班。熱血球迷乘客們，看看你們讓我們為你們做了什麼。」該公司還加開編號1521的航班，也是向酋長隊四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)與安全員愛德華茲(Mike Edwards)致意，另兩架飛回堪薩斯編號15的航班也與馬霍姆斯有關。

至於聯合航空(United Airlines)則是加開從堪薩斯市飛往拉斯維加斯編號1587、2287與1989的班機，其中「22」同樣是向泰勒絲耳熟能響的歌曲之一致意。除此之外，聯合航空也為另一支隊伍49人隊球迷加開兩架次航班，其中編號1995是紀念該球隊上次抱走冠軍的那一年；另一架編號1849班機則是紀念「49人」名稱，也就是1849年湧入加州的淘金者的統稱。