22歲新星辛納打破3巨頭壟斷 成義大利首位澳網男單冠軍

義大利22歲好手辛納在澳網男單決賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍。(美聯社)

義大利 22歲好手辛納(Jannik Sinner)再度上演大驚奇，28日在澳洲網球公開賽(Australian Open)男單決賽上演多年來最精彩逆轉勝，在這場比賽中奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，並成為十年來男網「三巨頭」以外拿下澳網 冠軍第一人，也是首位捧回澳網金盃的義大利球員，

辛納名列本屆澳網男單第四種子，決戰對上第三種子俄羅斯名將梅德維夫(Daniil Medvedev)，他先輸掉兩盤再倒趕三盤，最後以3比6、3比6、6比4、6比4、6比3贏得勝利。

這場比賽也是2005年以來澳網男單決賽首度「三巨頭」全都缺席，這三人分別是來自塞爾維亞的現役球王約克維奇 (Novak Djokovic)、因傷退賽的西班牙名將納達爾(Rafa Nadal)和已退役的瑞士好手費德勒(Roger Federer)。

辛納在四強賽扳倒約克維奇，讓他中斷澳網33連勝紀錄。和梅德維夫爭王，打完前兩盤面臨淘汰命運，接下來三盤全勝，硬是搶走冠軍，也讓梅德維夫四年內第三次輸掉澳網決賽。

辛納除了感謝自己的團隊，當然不忘父母的栽培，他說：「他們讓我在年輕時選擇自己想要的東西，我參加過其他運動，雙親從未給我施加壓力，希望愈來愈多孩子也能獲得這種自由。」

義大利歷年只有四人在大滿貫賽男單封王，辛納奪冠時年紀最小，賽後笑說，自己還很年輕；但這位新生代球星最近11場對決世界排名前五的高手，贏得其中十場，完全展現大將之風。