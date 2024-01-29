我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

22歲新星辛納打破3巨頭壟斷 成義大利首位澳網男單冠軍

編譯中心／綜合報導
義大利22歲好手辛納在澳網男單決賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍。(美聯社)
義大利22歲好手辛納在澳網男單決賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍。(美聯社)

義大利22歲好手辛納(Jannik Sinner)再度上演大驚奇，28日在澳洲網球公開賽(Australian Open)男單決賽上演多年來最精彩逆轉勝，在這場比賽中奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，並成為十年來男網「三巨頭」以外拿下澳網冠軍第一人，也是首位捧回澳網金盃的義大利球員，

辛納名列本屆澳網男單第四種子，決戰對上第三種子俄羅斯名將梅德維夫(Daniil Medvedev)，他先輸掉兩盤再倒趕三盤，最後以3比6、3比6、6比4、6比4、6比3贏得勝利。

這場比賽也是2005年以來澳網男單決賽首度「三巨頭」全都缺席，這三人分別是來自塞爾維亞的現役球王約克維奇(Novak Djokovic)、因傷退賽的西班牙名將納達爾(Rafa Nadal)和已退役的瑞士好手費德勒(Roger Federer)。

辛納在四強賽扳倒約克維奇，讓他中斷澳網33連勝紀錄。和梅德維夫爭王，打完前兩盤面臨淘汰命運，接下來三盤全勝，硬是搶走冠軍，也讓梅德維夫四年內第三次輸掉澳網決賽。

辛納除了感謝自己的團隊，當然不忘父母的栽培，他說：「他們讓我在年輕時選擇自己想要的東西，我參加過其他運動，雙親從未給我施加壓力，希望愈來愈多孩子也能獲得這種自由。」

義大利歷年只有四人在大滿貫賽男單封王，辛納奪冠時年紀最小，賽後笑說，自己還很年輕；但這位新生代球星最近11場對決世界排名前五的高手，贏得其中十場，完全展現大將之風。

澳網 義大利 約克維奇

上一則

IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

下一則

謝淑薇「百搭天后」 從彭帥開始…與4組搭檔拿了7冠

延伸閱讀

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞
澳網／決戰「約帥殺手」辛納 梅德維夫：得做到100%

澳網／決戰「約帥殺手」辛納 梅德維夫：得做到100%
澳網／爆冷出局 約克維奇：連勝終會結束

澳網／爆冷出局 約克維奇：連勝終會結束
澳網／不敵義新星辛納 約克維奇4強出局

澳網／不敵義新星辛納 約克維奇4強出局

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月