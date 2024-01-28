聯邦參議員爆料：國安局祕購民眾網路資訊
民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)日前爆料，國家安全局(NSA)一直在祕密購買民眾的網路紀錄，且在沒有搜索令的情況下用於情治目的；資料仲介(data broker)則在未經用戶同意下悄悄獲取並轉售網際網路後設資料(metadata)，種種做法遊走在法律灰色地帶。
華盛頓時報報導，魏登致函國家情報總監海恩斯(Avril Haines)，稱政府需要「當頭棒喝」，呼籲制定新規、限制僅能購買民眾同意出售的數據。魏登要求海恩斯清點政府已取得的資料、刪除任何不符合用戶同意標準的數據，稱「政府不應該資助一個不正當的行業並使之合法化，公然侵犯民眾隱私不僅不道德且是非法的。」
魏登公開國安局局長中曾根(Paul Nakasone)上將的一封信，說明細節及捍衛國安局的行動。
中曾根表示，國安局取得的都是所謂的「商業可用資訊」(CAI)，且收購有限度，不包括已知在美國使用的手機或汽車的位置數據。但確實有購買「非內容」數據，如美國與國外通信的互聯網協議地址。中曾根說這些資訊對「美國國防工業基地」至關重要。
主管情報與安全的國防次長莫爾垂(Ronald Moultrie)在另一封信中也辯護這項行為的合法性。「就我所知美國法律或司法意見中沒有任何要求國防部必須獲得法院命令才能獲取、存取或使用如CAI這種資訊，該資訊同樣可供敵國、美國企業和個人購買。」
但魏登指出法律可能正在變化，如聯邦貿易委員會(FTC)本月稍早判定一家資料仲介出售位置數據是侵犯消費者的生活，應明確告知消費者其數據用途、轉售給國家安全機構，但目前沒有一家資料仲介提供全面透明的警告。
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