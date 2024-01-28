聯邦參議員爆料：國安局祕購民眾網路資訊

中曾根表示，國家安全局購買的都是商業可用資訊，不包括敏感個資。(美聯社)

民主黨俄勒岡州 聯邦參議員魏登(Ron Wyden)日前爆料，國家安全局(NSA)一直在祕密購買民眾的網路紀錄，且在沒有搜索令的情況下用於情治目的；資料仲介(data broker)則在未經用戶同意下悄悄獲取並轉售網際網路後設資料(metadata)，種種做法遊走在法律灰色地帶。

華盛頓時報報導，魏登致函國家情報總監海恩斯(Avril Haines)，稱政府需要「當頭棒喝」，呼籲制定新規、限制僅能購買民眾同意出售的數據。魏登要求海恩斯清點政府已取得的資料、刪除任何不符合用戶同意標準的數據，稱「政府不應該資助一個不正當的行業並使之合法化，公然侵犯民眾隱私不僅不道德且是非法的。」

魏登公開國安局局長中曾根(Paul Nakasone)上將的一封信，說明細節及捍衛國安局的行動。

中曾根表示，國安局取得的都是所謂的「商業可用資訊」(CAI)，且收購有限度，不包括已知在美國使用的手機或汽車的位置數據。但確實有購買「非內容」數據，如美國與國外通信的互聯網協議地址。中曾根說這些資訊對「美國國防工業基地」至關重要。

主管情報與安全的國防次長莫爾垂(Ronald Moultrie)在另一封信中也辯護這項行為的合法性。「就我所知美國法律或司法意見中沒有任何要求國防部 必須獲得法院命令才能獲取、存取或使用如CAI這種資訊，該資訊同樣可供敵國、美國企業和個人購買。」

但魏登指出法律可能正在變化，如聯邦貿易委員會(FTC)本月稍早判定一家資料仲介出售位置數據是侵犯消費者的生活，應明確告知消費者其數據用途、轉售給國家安全機構，但目前沒有一家資料仲介提供全面透明的警告。