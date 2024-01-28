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沒有高中文憑沒關係…填補募兵缺口 海軍再降錄取門檻

編譯俞仲慈／綜合27日電
海軍招募的新兵到訓練中心報到。(取自海軍招募網站)
海軍招募的新兵到訓練中心報到。(取自海軍招募網站)

美國海軍去年募兵目標為3萬7700人，但實際入伍僅3萬1834人，今年提高目標到4萬人，為了達標，海軍繼2022年12月後，再次宣布降低錄取成績。

美聯社26日報導，今年海軍新兵錄取標準降低，即使沒有高中文憑也沒關係，只要考試成績達50分以上(滿分99分)者即可入伍。

根據統計，海軍2024年兵力規模訂定為33萬7800人，為了招募足夠新兵，不得不對沒有高中文憑或沒有同等學力的新兵敞開大門。

主管人事的海軍作戰部次長奇斯曼(Rick Cheeseman)中將表示：「我們每年都有數千名沒有高中文憑卻想要加入海軍的新兵入伍，可惜我們只能將他們拒於大門外。」

奇斯曼表示，去年考試不及格者有2400多人，只要降低錄取分數，可以增加約500名新兵：「我們需要這些新兵，這是延續性目標，我們要求募兵人員去招募4萬600名新兵，雖然不寄望可以完全達標，但我們會努力爭取。」

海軍是軍方唯一招募「第四類」(category four)新兵的軍種，錄取成績不超過30分，職務多為伙伕或帆纜士(boatswain mate)，只要求符合工作需求，不須考取高分。

不過其他軍種對於降低錄取標準，則持保留態度，陸軍和海軍陸戰隊仍要求高中文憑或同等學力。陸軍將考試分數最低的應徵者列為候補，提供數周課程以提高考試成績，寄望下次考試可達到錄取標準。空軍則規定無文憑者考試成績須超過65分，才有錄取資格，但去年空軍招募2萬6900名新兵，只有110人符合條件。

此外軍方也擔心考試成績較差的新兵，在初期訓練階段就被退訓，或是入伍一段時間後，出現違反軍紀等問題。

根據統計，美軍各軍種新兵平均退訓率約11.4%，但海軍高分錄取的新兵此占比不到6.5%，而且成績較差的新兵退訓率並沒有顯著增加。

奇斯曼表示：「我們願意承擔這種風險的理由，在於我們擁有訓練新兵的能力，我們沒有候補，所以我願意冒險。」

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