難見面、少互動…裁員大潮來時 遠距員工最易沒頂

一旦裁員潮來臨時，完全遠距上班員工恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤。(美聯社)

華爾街 日報26日報導，一旦裁員 潮來臨時，完全遠距上班員工(fully remote employees)恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤，完全遠距勞工 也是最容易辭職的族群。

根據勞工數據統計機構Live Data Technologies最新統計，每周5天在家遠距上班的勞工，與有進辦公室上班的同事相比，2023年裡被裁員的機率增加35%；過去一年裡，完全遠距上班的員工有10%被裁員，全時間進辦公室或遠距、辦公室混合模式的員工則有7%被裁撤。

全球人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas資深副總裁錢勒傑(Andy Challenger)分析，人事主管必須砍掉團隊一成人力時，比較容易的作法是將沒有私人交情的員工列入裁撤名單。他說，如果沒有面對面接觸，不易建立人際交情。

報導指出，某些企業確實傾向於裁撤遠距上班勞工。居家用品零售網站Wayfair日前發出內部通知表示，遠距勞工較可能受到縮編衝擊。Wayfair主管對員工指出，絕大多數員工應該在大部分工作日都進辦公室才對。

科技界是非常適合遠距工作模式的產業，疫情期間許多科技公司大量招人。市調研究機構顧能(Gartner)管理部副總監潘恩(George Penn)指出，過去一年裡，大多數裁員潮則集中於科技界，完全遠距上班的科技勞工受到影響最大，如此結果並不令人意外。

潘恩指出，企業主管對勞工的印象，在裁員時也造成影響。顧能公司2021年調查發現，68%企業主管與經理認為，進辦公室的員工工作效率比遠距勞工來得高。

供應鏈產業人力仲介瑞斯契(David Risch)分析，就業市場表現疲軟的情況下，求職者對於完全遠距上班的工作要特別小心。

瑞斯契說，企業願意投資在願意為公司付出的員工身上。

相對的，遠距勞工也較其他同事容易請辭。

Live Data Technologies統計指出，2023年完全遠距上班的勞工裡約12%展開新工作才兩個月就離職，全時間進辦公室或遠距與辦公室混合模式的員工則僅9%到職兩個月便離開。