展印第安文物須部落同意 聯邦新規掀博物館閉館潮

聯邦政策要求展覽印第安文物須獲部落的同意,因此導致紐約市的美國自然歷史博物館關閉兩個展廳。圖為自然歷史博物館展出的北美原住民文物。(美聯社)

根據聯邦政府新規,博物館 展示印第安原住民 文物之前須先取得部落同意,導致美國自然史博物館(American Museum of Natural History)26日宣布將關閉兩個主要展覽廳;館長德卡圖爾(Sean Decatur)26日早晨發信給員工指出,兩個展覽廳裡的展示文物,來自於原住民人文價值與觀點並未受到尊重的時代。信中寫道,突然關閉展覽廳的作法或許讓某些人感到唐突,「但其他人可能覺得早就應該這麼做」。

位於紐約的美國自然史博物館每年吸引450萬人次造訪,是全球到訪人次最多的博物館,關閉展覽廳的動作讓博物館圈為之震撼。本周末起,東部林地(Eastern Woodlands)、大平原(Great Plains)展覽廳便將關閉,其他有關美洲原住民文化的展覽物件則將蓋住,好讓館方展開全盤清點,確認遵守本月生效的聯邦新規。

聯邦新規生效後,全美各地博物館忙著對某些美洲原住民文物採取遮掩處理,等待館方釐清是否涉及違規。芝加哥菲爾德自然史博物館(Field Museum of Natural History)與克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)均把某些展示櫃蓋住,哈佛大學(Harvard University)皮博迪考古學與人類學博物館(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)則說,將移除陳列於展覽當中的喪葬用品。

紐約大都會 藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)26日晚間說,樂器展示區總共移除了20件文物。

拜登政府為加快返還美洲原住民遺骸、喪葬用品與其他祭祀文物而推出新規。文物返還起源於1990年通過的「原住民族墓葬保護暨返還法」(Native American Graves Protection and Repatriation Act,NAGPRA)。法案中對於博物館等機夠如何將遺骨、喪葬用品等物件歸還部落建立標準作業程序,不過實際層面卻拖延數十年未能落實而遭部落領袖批評。