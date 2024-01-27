我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

展印第安文物須部落同意 聯邦新規掀博物館閉館潮

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政策要求展覽印第安文物須獲部落的同意，因此導致紐約市的美國自然歷史博物館關閉兩個展廳。圖為自然歷史博物館展出的北美原住民文物。(美聯社)
聯邦政策要求展覽印第安文物須獲部落的同意，因此導致紐約市的美國自然歷史博物館關閉兩個展廳。圖為自然歷史博物館展出的北美原住民文物。(美聯社)

根據聯邦政府新規，博物館展示印第安原住民文物之前須先取得部落同意，導致美國自然史博物館(American Museum of Natural History)26日宣布將關閉兩個主要展覽廳；館長德卡圖爾(Sean Decatur)26日早晨發信給員工指出，兩個展覽廳裡的展示文物，來自於原住民人文價值與觀點並未受到尊重的時代。信中寫道，突然關閉展覽廳的作法或許讓某些人感到唐突，「但其他人可能覺得早就應該這麼做」。

位於紐約的美國自然史博物館每年吸引450萬人次造訪，是全球到訪人次最多的博物館，關閉展覽廳的動作讓博物館圈為之震撼。本周末起，東部林地(Eastern Woodlands)、大平原(Great Plains)展覽廳便將關閉，其他有關美洲原住民文化的展覽物件則將蓋住，好讓館方展開全盤清點，確認遵守本月生效的聯邦新規。

聯邦新規生效後，全美各地博物館忙著對某些美洲原住民文物採取遮掩處理，等待館方釐清是否涉及違規。芝加哥菲爾德自然史博物館(Field Museum of Natural History)與克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)均把某些展示櫃蓋住，哈佛大學(Harvard University)皮博迪考古學與人類學博物館(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)則說，將移除陳列於展覽當中的喪葬用品。

紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)26日晚間說，樂器展示區總共移除了20件文物。

拜登政府為加快返還美洲原住民遺骸、喪葬用品與其他祭祀文物而推出新規。文物返還起源於1990年通過的「原住民族墓葬保護暨返還法」(Native American Graves Protection and Repatriation Act，NAGPRA)。法案中對於博物館等機夠如何將遺骨、喪葬用品等物件歸還部落建立標準作業程序，不過實際層面卻拖延數十年未能落實而遭部落領袖批評。

博物館 原住民 大都會

上一則

國際法院拒絕下令以色列停戰 促不得違種族滅絕公約

下一則

作家誹謗案判賠8330萬 恐讓川普破產？「他賭選上就賺回來」

延伸閱讀

博物館驚魂

博物館驚魂
推動無現金旅遊 埃及於帝王谷首次啟用自助售票機

推動無現金旅遊 埃及於帝王谷首次啟用自助售票機
華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡
USC亞太博物館 藏傳佛教傳統「聖沙曼陀羅」繪畫觀摩

USC亞太博物館 藏傳佛教傳統「聖沙曼陀羅」繪畫觀摩

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資