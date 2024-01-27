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挺巴抗議升級 拜登年輕選民支持率再跳水

編譯盧炯燊／綜合26日電
在海牙國際法院外面，挺巴勒斯坦的民眾舉著標語，要求以色列停止占領行動。(踏透)
在海牙國際法院外面，挺巴勒斯坦的民眾舉著標語，要求以色列停止占領行動。(踏透)

總統拜登一直支持以色列加薩的軍事攻擊行動，進一步拖累早已走低的支持率，情況令他的高級幕僚極為擔憂，尤其年輕選民支持率的下降，乃是他能否連任的危險信號。

他們認為若加薩戰火能夠階段性停止，巴勒斯坦平民傷亡數字減少，那將可說服年輕選民重投支持拜登行列。

有美國官員透露，拜登多次與以色列總理內唐亞胡通電話，要求對方採取措施以減少平民傷亡率；在最近的本月19日通話中，拜登更敦促對方不要讓衝突無限期拖延下去。

有關官員表示，拜登支持以色列的的牢固信念沒有改變，即使這會產生政治問題，他仍會繼續支持。

針對拜登的親巴勒斯坦抗議行動愈來愈升級，甚至衝擊他的競選造勢活動，抗議者24日多次打斷他在華府聯合汽車工人工會活動上的發言。

看來拜登已經接受這個現實，說這種情況將會持續一段時間。白宮發言人也表示，只要和平展開，所有美國人都享有表達觀點的憲法權利。

儘管拜登顧問指出，全國民調顯示以哈衝突並不是大多數美國人最關心的問題。但民調也顯示，近一半民主黨人認為以色列的攻擊行動過了頭，37%認可拜登對衝突的處理方式。

尤其值得注意是，在18歲至34歲之間的年輕選民中，約61%不贊成拜登的處理方式，只有不到三分之一的人表示同意。

在新罕布夏州民主黨初選，不少選民在選票寫下「停火」來表達不滿；根據新罕州州務卿網站發布的結果，約有 1500名選民在選票上寫下了「停火」字樣。

自加薩開戰以來，拜登政府希望平息國內穆斯林及阿拉伯裔領袖的批評，可是他支持以色列的態度都讓對方失望甚至憤怒。

當被問及失去阿拉伯裔美國選民的支持時，拜登援引前總統川普禁止數個穆斯林國家人民入境作為回應，說「我們了解誰關心阿拉伯人」，又說解決加薩局勢還有很長的路要走。

拜登 以色列 加薩

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