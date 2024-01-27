國際法院裁決／「巴人」道德勝利 「以人」嗆國際歧視

在海牙國際法院外面，挺以色列的民眾舉著以色列國旗及人質照片，要求哈瑪斯釋放擄走的以色列人質。(美聯社)

國際外交界及法學界指出，南非向國際法院(International Court of Justice)控告以色列 犯下種族滅絕罪，法院26日的判決裡，並未下令以色列停止對加薩 地區的哈瑪斯(Hamas)發動戰爭，即便不會帶來立即的政治影響，但對以巴雙方都有深刻的歷史象徵意義。

紐約時報報導，國際法院既未下令停止加薩戰爭，也未嘗試判定立案依據，故避開經年累月才能完成的程序審。但法院要求以色列遵守「種族滅絕公約」，讓更多人道濟助進入加薩，向法院報告這兩方面的一切進度，感覺起來像在駁斥以國，巴勒斯坦 人取得道德勝利。

以色列前大使、政論者平卡斯(Alon Pinkas)表示，很多以色列人覺得，自己國家是納粹大屠殺後才建立的，目前被譴責為另場大屠殺的兇手，可謂「地獄般的象徵」；平卡斯指出，在談到種族滅絕概念的同一句中就指名以色列，而非大屠殺、過分動武、戰爭罪，讓人極不舒服。

對許多巴勒斯坦人而言，國際法院26日有限的介入，帶來的實際慰藉雖然很少，但對巴人大義卻短暫地提供確認感受；以國向來很少因其舉動而被究責，但26日感覺上卻是例外，值得歡迎。

前巴人官員哈婻‧阿許拉威(Hanan Ashrawi)表示，當前屠殺、全面破壞還在持續，但國際法院的介入，反映出「以色列給世人的感受、被對待的方式，出現重大轉變」，以國首度被究責，下達判決的是國際最高法院，票決幾乎一致通過。

也有不少以色列人表示，世界用高於其他國家的標準，來看待以國，對他們而言，國際法院的判決似乎就像在國際場合歧視以國的最新例證。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)指稱國際法院的判決在反猶太人；道德方面，以色列不必被說教，就能區分加薩地區的恐怖分子與平民；要靠那些坐在海牙法院皮椅上的人來追求正義，是得不到的。