國際法院拒絕下令以色列停戰 促不得違種族滅絕公約

國際法院發布判決書，並未下令以色列停戰，但要求以軍注意勿犯下種族滅絕罪行；也要求哈瑪斯釋放以國人質。(路透)

國際法院(International Court of Justice)26日以幾近一致的票決，拒絕下令要求以色列 停止在加薩 走廊的軍事行動，但是在長達27頁的判決書裡要求以國軍隊不得違反「種族滅絕公約」(Genocide Convention)，同時要求巴勒斯坦 好戰激進組織哈瑪斯(Hamas)無條件釋放其俘虜的所有以色列人質。

華爾街日報(WSJ)報導，國際法院應南非所請進行判決，南非指稱以色列正對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪；另外，判決書要求以國回報軍隊遵守「種族滅絕公約」的狀況。

國際法院審判長唐諾休(Joan Donoghue)朗讀判決書部分篇節，詳細勾勒各造的主張，以及法院做出判決的審理流程；唐諾休表示，法院完全了解加薩地區正發生的人間悲劇，極關切當地一直有人喪生、遭逢苦難。

國際反對以軍的加薩軍事行動，壓力愈形升高，國際法院26日判決適足以充當平衡力量。巴勒斯坦當局表示，自戰爭爆發以來，已有超過2萬5000人遇害，其中大多為婦孺，但此一數字並未區別戰鬥人員與平民。

國際法院判決後，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)立即表示，以國與其他國家一樣，天生擁有自衛的權利；有邪惡的盤算，不給以國這項基本權利，實為赤裸裸歧視這個猶太人國家，所以遭到公正地駁斥。

巴人自治政府外長馬立基(Riad Malki)表示，這項判決意味「各國現在已有明確的法律義務，阻止以色列向加薩巴勒斯坦人民發動的種族滅絕戰爭，以確保各國並非共犯」。

國際法院的判決讓以色列覺得幾許釋然，原因在判決並未下令以國停止加薩戰爭，也沒判定以國犯下種族滅絕罪。

耶路撒冷希伯來大學法院教授梅地那(Barak Medina)表示，判決書內容對以色列並非盡善盡美，但他不認為判決會導致國際政治或經濟反應。

但另些學者表示，國際法院整個庭審過程，要求國際更注意加薩發生大規模平民傷亡，可能損及以國在國際輿論的立場。

喬治亞大學國際法教授阿曼(Diane Amann)表示，雖說國際法院並未下令以色列停止加薩戰爭，但以國假如想遵守法院判決，就必須有所調整。