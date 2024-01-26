蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢

國家安全顧問蘇利文近將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談。圖為去年9月王毅(右)與蘇利文在馬爾他舉行戰略溝通。(新華社)

白宮宣布，國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)26日和27日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅 在泰國 會談；這是兩人在拜習會後首次面對面會晤，白宮稱為延續美中戰略溝通及負責任管理雙邊關係的承諾。

華爾街日報與英國金融時報25日率先報導，蘇利文近日將與王毅在泰國會談，討論由伊朗撐腰的葉門「青年運動」(Houthis)叛軍在紅海攻擊商船的局勢發展。

這是拜登總統與中國國家主席習近平去年11月在舊金山舉行峰會以來，兩人首次碰面。

白宮國安會發言人華森(Adrienne Watson)25日晚間證實，蘇利文25日至27日訪問泰國曼谷，除會晤泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)外，還預計在26日與27日在曼谷會晤王毅，這是延續拜習會所說維持美中戰略溝通和負責任管理雙邊關係的承諾。

中國外交部發言人汪文斌表示，王毅將於26日至29日訪問泰國，經中美雙方商定，王毅將在曼谷與蘇利文舉行新一輪會晤。

美中均未透露會談主題，金融時報盤點當前世界局勢，紅海局勢不穩，台灣也才剛完成總統選舉，北京對總統當選人賴清德高度警戒。

近幾個月來，美國一直在敦促中國發揮對伊朗的影響力，處理青年運動叛軍在紅海攻擊商船的問題；金融時報報導，蘇利文本月在華府會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超時，也提到此事。

此外，台灣依然是美中幾項最重要的分歧之一，美國持續關切中國解放軍對台灣的脅迫行動，也密切關注在台灣總統當選人賴清德準備期就職之際，北京如何控制局勢。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)日前在例行記者會說，北京對德黑蘭有影響力，能直接與伊朗領導階層對話，這是華府做不到的；美國希望看到中方在這件事情上扮演建設性角色，阻止伊朗軍援青年運動。

金融時報報導，美中自去年起重啟高層官員往來，致力緩和緊張的雙邊關係；相較美中內閣首長互動總是事先公布，蘇利文與王毅迄今的兩場會談，都是事後才對外說明。

去年的兩場蘇王會分別是5月在維也納和9月於馬爾他，分別有為氣球事件破冰和推動拜習會的意涵。

金融時報引述美國官員說法報導，蘇王會的管道之所以有效就是因為秘密舉行，沒受到媒體高度關注。