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交換條件？土耳其准瑞典入北約 拜登籲國會加速售土國F-16

記者張聲肇／綜合報導
土耳其國會已批准瑞典加入北約，拜登總統呼籲國會儘速通過出售土耳其F-16戰機案。（路透）
土耳其國會已批准瑞典加入北約，拜登總統呼籲國會儘速通過出售土耳其F-16戰機案。（路透）

拜登總統24日呼籲國會儘速通過出售土耳其F-16戰機案，因為土國國會已批准瑞典加入北約，但美國國會議員表示，等土國總統厄多安簽字底定後再說。

路透報導，拜登致函國會兩院外交委員會兩黨領袖說，一旦土耳其完成同意瑞典加入程序，他就會啟動「正式通知」國會的程序，請國會立即核准；白宮另致函所有國會議員，請他們核准這批價值200億美元的戰機和現代化配件銷售案。

土國國會在拖延了20個月之後，23日終於批准讓瑞典成為北約的正式會員；路透引述官員說，白宮還沒正式通知國會，而於24日告知主要委員會的領導階層。

土耳其國會遲遲不決瑞典入約案，是美國國會也遲遲不核定F-16銷售案的主因；國會議員說，雖然土國國會已核准，還是要等該國總統簽字最終定案，他們才會配合拜登的訴求。

國務院24日呼籲土國「最終定案」，也就是總統厄多安簽署國會批准案，並在該國的官方公報上公布；土國的定案文件也須送一份給美國。

國務院暫無法指出何時可以完成正式通知的程序，發言人帕特爾(Vedant Patel)說，總統和國務卿已明確表示「我們支持土國F-16機隊的現代化，我們認為這是對北約協調運作的一大投資，不過，目前我無法確定，也無法在國會獲得正式通知前告訴各位本軍售案何時開始交貨。」

土耳其2021年10月向美國提交200億美元F-16戰機及現有80架舊型F-16現代化軟體等配件軍售案；國會兩院外交委員會都會細審大型軍售案，不時就軍購國家的人權與外交等問題提出質疑，未獲滿意的答覆之前不輕易放行。

民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)就對厄多安過去「不是北約的忠誠盟邦」紀錄很不放心，現在仍不滿土國「持續攻擊我們在敘利亞的庫德族盟友，在地中海東部的侵略行為，支持亞瑟拜然軍隊攻擊納卡地區(Nagorno-Karabakh)的亞美尼亞人。」

瑞典 土耳其 北約

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