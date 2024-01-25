預告清零？ 王毅：與台維持邦交國 遲早要糾正

中國外交部長王毅(右)24日在北京與諾魯外長安格明會談並簽署雙方關於恢復外交關係的聯合公報。(取自中國外交部網站)

中共中央政治局委員、中國外長王毅 24日宣稱，目前還有極少數國家與台灣維持邦交 關係，這項做法違背自身國家和人民利益，也構成對中國國家主權侵害，遲早要加以糾正。王毅此番說法是否預告北京將推動清零台灣邦交國，引起各界關注。

據中國外交部官網消息，王毅24日在北京與諾魯 外長安格明簽署雙方復交公報後共同會見記者。

王毅稱，九天前，諾魯內閣會議作出與台灣「斷交」、與中國大陸復交的政治決斷，並獲得了諾魯議會支持。這是諾魯政府獨立自主作出的政治決斷，充分反映了諾魯人民的共同意願，中方對此表示讚賞和歡迎。

他表示，24日中諾關係翻開了新的一頁。他和安格明簽署了《中華人民共和國和諾魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。公報載明，諾魯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。雙方決定，從即日起恢復兩國大使級外交關係。諾魯成為中方第183個建交國。

王毅稱，中諾復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。無論台灣島內情勢如何變化，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不會改變，國土不可分、民族不可散的中華文明特性不會改變，支持中國維護國家主權和領土完整的國際共識不會改變，台灣必然回歸、中國必將統一的歷史進程不會改變。

他並稱，現在還有極少數國家因為各種原因與台灣維持所謂「邦交」關係。這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違反聯合國大會2758號決議，也構成對中國國家主權的侵害，遲早要加以糾正。

王毅說，中方敦促這些國家認清時代潮流，把握歷史機遇，履行國際法義務，與國際社會站在一起，向歷史正確看待。

台灣和諾魯斷交後，台灣的邦交國數量已減少至12個。同為太平洋島國的吐瓦魯也稱，將在本周選舉後，重新審視與台灣的外交關係。