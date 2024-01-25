接棒王毅 傳劉建超3月任中國外長 習近平「獵狐行動」關鍵人物

劉建超(左)本月稍早訪美期間曾會晤國務卿布林肯(右)等政經領袖，並且延續習近平為美中緊張降溫的政策基調。(新華社)

據「華爾街日報」報導，中國預料將在今年3月的「兩會」期間，任命中共 中央對外聯絡部部長劉建超為下任外交部長。

知情人士透露，中國國家主席習近平 去年夏季在尋找前外長秦剛的接任人選時，其中一位潛在人選正是劉建超。

從各方面來看，劉建超都是一位不尋常的人選，他從翻譯轉任為外交官，主導通常建立和北韓及越南等其他共產黨國家關係的部會，相較於其他幾任外長的外交歷練相對有限，尤其甚少與美國打交道；他曾任國家預防腐敗局副局長，也是在中國外交單位少見的資歷。

不過，其他資深外交事務官員仍向習近平高度推薦劉建超，包括他在黨內的資歷、以及所展現的政治忠誠；劉建超所具備的條件，正是習最看重的特質，當前中共格外重視黨的監管與國安。因此習近平決定先給劉建超試煉，作為過渡措施，他在去年7月任命前外長王毅回鍋。

如今劉建超在過去六個月承擔更活躍的外交角色後，知情人士透露，他即將被任命為中國下任外長，時間點可能是在3月的全國兩會 召開期間，但知情人士也審慎表示最終任命時間點還沒敲定。

知情人士說，為了籌備這項人事案，北京已派遣劉建超本月稍早前往紐約、華府及舊金山，建立他在美國外交圈與商業社群的知名度，劉建超在訪美期間也會晤國務卿布林肯、黑石執行長蘇世民等政經領袖，並且延續習近平為美中緊張降溫的政策基調。

報導引述一名美方官員說：「基本上中方這是在告知我們，他(劉建超)將是下任外長，他們說：『他將承擔重任』。」

59歲的劉建超英語流利，1980年代末在牛津大學研讀國際關係，之後加入外交部翻譯部門，歷任發言人、駐菲律賓與印尼大使等不同職務，最不尋常的資歷為擔任中共中央紀律檢查委員會國際辦公室主管，成為習近平「獵狐行動」的關鍵人物。

劉建超被視為沒有戰狼味的外交官，他9日訪紐約外交關係協會(CFR)期間發表演說更澄清，中國絕無任何形式的「戰狼外交」。

至於習近平去年底告訴中國駐外使節，要打造一支「對黨忠誠、敢鬥善鬥的外交鐵軍」，劉建超解釋，這是要求中國外交官是強而有力的，道德完整，工作努力，並不是所謂的「戰狼」。

不過對於劉建超的闡述，CFR現任會長、美國前貿易代表佛曼(Michael Forman)表示：「我會這麼說，你是披著羊皮的戰狼。」