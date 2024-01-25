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今年第一次 美飛彈驅逐艦芬恩號 通過台灣海峽

記者張文馨／華盛頓報導
美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn，DDG 113)在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。(取自海軍官網)
美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn，DDG 113)在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。(取自海軍官網)

美國海軍第七艦隊發布新聞稿指出，海軍勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn，DDG 113)在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。

這是台灣的總統選舉結束後，美軍首度公布穿越台海的訊息，也是今年第一次。

第七艦隊表示，芬恩號根據國際法所規範在公海航行與飛越自由的水域，在台海例行過境；該艦通過之處不屬於任何國家的領海。

第七艦隊表示，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由；任何國家都不應該在受到恫嚇或脅迫的狀態下，放棄其權利和自由，美軍會在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。

中華民國國防部24日晚間也表示，一艘美國軍艦當天由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

中國大陸近年來加強宣傳台海內海化，這點與美國立場不同，美國國務院2022年表示，台灣海峽是國際水道，意味著台海是公海自由的區域，在國際公約的保障下具有航行與飛越的自由。

美國高層官員鮮少直接表達台海是國際水域的立場，但多次表示美國關切北京在台海的種種威脅行動，強調要確保台海和平穩定，反對片面改變現狀。

國務卿布林肯(Antony Blinken)本月中在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇表示，台灣海峽是全球貨運流通要道，這一重要性不會改變。

中華民國 國務院 布林肯

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