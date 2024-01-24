「末日鐘」維持倒數90秒 科學家示警：AI也是潛在危機

「原子科學家公報」教育工作者比爾．奈伊23日在華府公布，因為氣候變遷和核武擴散威脅，象徵性的「末日鐘」(Doomsday Clock)維持距離午夜或「全球災難」只剩90秒鐘。(美聯社)

根據23日公布的「原子科學家公報」(Bulletin of the Atomic Scientists)，原子能科學家相信，在氣候變遷 和核武不斷擴散的威脅下，象徵性的「末日鐘」(Doomsday Clock)維持距離午夜或「全球災難」剩90秒鐘。

總部在芝加哥的非營利組織原子科學家公報所設立的「末日鐘」，顯示全球離世界末日有多近；2023年因氣候危機、俄羅斯 無端入侵烏克蘭期間，毫不掩飾地威脅使用核武等威脅，讓原子能科學家相信人類離滅亡更進一步，並將時鐘調整至距離午夜只剩90秒，比過去三年快了10秒，創下史上最接近午夜的時刻。

根據原子科學家公報，末日鐘象徵著「人類離自我毀滅的距離」，在自冷戰後首次設立以來，始終關注焦點都是核武；末日鐘首推出時，被設定在距離午夜七分鐘的位置，並在1991年冷戰結束後，來到史上最距離毀滅最遠的17分鐘；但自2007年，原子科學家公報首次將氣候變遷加入影響考量後，每年都往午夜時刻逼近。

原子科學家公報表示，每年召開一次會議的科學安全委員會(Science and Security Board)成員，對「世界日益惡化的狀況深感擔憂」。

公報強調，不該將維持末日鐘設定的決定視為「國際安全局勢已經緩和」的跡象；反之，公報警告：「世界各地的領導人和公民，應將此聲明視為嚴厲警告，並做出緊急應對，就好像今天是現代歷史上，最危險的一刻；因為事實很可能就是如此。」

根據公報評估，除非減少溫室氣體排放，否則氣候變遷將無可避免的對全球民眾造成更多損失；另外，公報還對人工智慧(AI )提出警告，表示AI的崛起是潛在危機，有被濫用並透過放大虛假資訊來進一步破壞民主制度的風險，且AI與基因工程等新生物技術相結合時，則可能「促使他人濫用生物學」。

在核武方面，公報表示，俄羅斯對烏克蘭使用核武仍是個「嚴重的可能性」，且美國、中國和俄羅斯的新核武支出也令人擔憂，指出三國都試圖在核子能力方面超越對方，恐因此引發三方核武軍備競賽。