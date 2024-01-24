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奧斯卡提名 「奧本海默」大贏家 莉莉葛萊史東爭影后 原住民第一人

編譯徐薏茹／綜合23日電
「奧本海默」是入圍第96屆奧斯卡金像獎最多獎項的電影。(美聯社)
「奧本海默」是入圍第96屆奧斯卡金像獎最多獎項的電影。(美聯社)

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單23日出爐，克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的傳記大片「奧本海默」(Oppenheimer)共入圍13個獎項，是入圍最多的電影；「芭比」(Barbie)入圍八項、「可憐的東西」(Poor Things)入圍11項、「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)入圍10項。

來自台灣的美籍導演江松長的「金門」則入圍最佳紀錄短片，該片記述離島金門的日常，也提及江松長父親在金門當兵的回憶，以不同角度探討金門、台灣與中國間的關係；該片將與「最後的樂器維修師」(The Last Repair Shop)、王湘聖導演的「奶奶跟外婆」(Nǎi Nai & Wài Pó)、「The ABCs Of Book Banning」、「The Barber of Little Rock」爭奪最佳紀錄短片。

「奧本海默」是本屆入圍最多獎項的電影，包括最佳影片、最佳導演；三位演員均獲得提名，包括最佳男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)、最佳男配角小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)、最佳女配角艾蜜莉布朗(Emily Blunt)。

儘管諾蘭名聲響亮，是當代的大導演之一，但他實際上從未贏得奧斯卡獎，也沒有任何一部電影贏下最佳影片，不過今年可能將是他的豐收年；諾蘭在23日的採訪中稱「奧本海默」是「偉大的美國故事」之一，該片共獲得近10億元的票房。

葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導的「芭比」票房突破14億元，是年度熱門大片，本次入圍包括最佳影片；雷恩葛斯林(Ryan Gosling)入圍最佳男配角；「I'm Just Ken」、「What Was I Made For?」入圍最佳原創歌曲；葛莉塔潔薇和飾演芭比的瑪格蘿比(Margot Robbie)則錯過角逐最佳導演及最佳女主角的機會。

「花月殺手」女主角莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)締造歷史，成為首位入圍最佳女主角的美國原住民；導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)第十度入圍最佳導演，李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)遺憾未能入圍最佳男主角；去年8月過世的羅比羅伯森(Robbie Robertson)入圍最佳原創音樂獎，同樣寫下歷史，成為史上第一個入圍該獎項的原住民。

電影「可憐的東西」入圍第96屆奧斯卡金像獎11項獎項。(美聯社)
電影「可憐的東西」入圍第96屆奧斯卡金像獎11項獎項。(美聯社)

「可憐的東西」也大有斬獲，尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)入圍最佳導演、艾瑪史東(Emma Stone)入圍最佳女主角、馬克盧法洛(Mark Ruffalo)入圍最佳男配角。

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單23日出爐。(路透)
第96屆奧斯卡金像獎入圍名單23日出爐。(路透)

入圍 芭比 奧本海默

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