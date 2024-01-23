批中國方案歧視華裔科學工作者 孟昭文、趙美心等連署反對恢復

國會眾議員孟昭文反對恢復中國方案。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，孟昭文、趙美心等十幾位民主黨國會議員已連署致函參眾兩院領袖，反對共和黨 提案重新恢復川普時代的「中國方案」(China Initiative)，因為該方案實施期間，不少華裔科學工作者受到種族歧視，甚至調查起訴。

根據NBC22日獲悉的信函內容，這些議員要求國會領袖刪除該提案說明所使用的某些字眼。

國會議員趙美心反對恢復中國方案。(美聯社)

中國方案的目的是防止中國盜取科技祕密，因學界擔心亞裔 科學工作者承受不當歧視與壓力，於2022年廢止。共和黨議員提案重啟。

解釋提案背景的資料說，決定廢止該方案是「極不負責任」的做法，另一處則以「不明智」形容此決定。提出這些說明的商業、司法、科學及相關部會小組委員會共和黨議員敦促司法部 國家安全組重新建立類似「中國方案」的專責單位。

共和黨議員在預算法案的附屬提案中，指控司法部「懦弱」、「關切政治正確多於關切保護美國人民」，跟其他體認到中國對美國長期威脅並已採取步驟的聯邦部會形成「強烈的反差」。

孟昭文、趙美心和參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)領銜簽署的信函指出，「預算法案是國會優先事項與價值觀的表徵，重啟中國方案形同資源的錯置和民權的倒退」。孟昭文警告說，重啟此方案可能對亞裔美國人造成「莫須有」的罪嫌。

她說，中國方案以無辜的亞裔美國人為代價，導致他們對國家的忠誠受到質疑，強化了社會對該族裔負面且傷害極大的刻板印象。「我們不能回到這段過去」。

信函指出，中國方案實施期間，司法部的做法很不透明，對亞裔社區造成「很嚴重的後果」。抓科技間諜的政策，變成遲鈍的司法工具，任何與中國有一丁點關係的人，都可能遭到起訴，而最終因檢察官無法證明起訴內容，案件不是撤回，就是遭法官駁回或宣判被告無罪釋放，但案數之多「令人無法接受」。