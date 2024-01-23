批中國方案歧視華裔科學工作者 孟昭文、趙美心等連署反對恢復
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，孟昭文、趙美心等十幾位民主黨國會議員已連署致函參眾兩院領袖，反對共和黨提案重新恢復川普時代的「中國方案」(China Initiative)，因為該方案實施期間，不少華裔科學工作者受到種族歧視，甚至調查起訴。
根據NBC22日獲悉的信函內容，這些議員要求國會領袖刪除該提案說明所使用的某些字眼。
中國方案的目的是防止中國盜取科技祕密，因學界擔心亞裔科學工作者承受不當歧視與壓力，於2022年廢止。共和黨議員提案重啟。
解釋提案背景的資料說，決定廢止該方案是「極不負責任」的做法，另一處則以「不明智」形容此決定。提出這些說明的商業、司法、科學及相關部會小組委員會共和黨議員敦促司法部國家安全組重新建立類似「中國方案」的專責單位。
共和黨議員在預算法案的附屬提案中，指控司法部「懦弱」、「關切政治正確多於關切保護美國人民」，跟其他體認到中國對美國長期威脅並已採取步驟的聯邦部會形成「強烈的反差」。
孟昭文、趙美心和參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)領銜簽署的信函指出，「預算法案是國會優先事項與價值觀的表徵，重啟中國方案形同資源的錯置和民權的倒退」。孟昭文警告說，重啟此方案可能對亞裔美國人造成「莫須有」的罪嫌。
她說，中國方案以無辜的亞裔美國人為代價，導致他們對國家的忠誠受到質疑，強化了社會對該族裔負面且傷害極大的刻板印象。「我們不能回到這段過去」。
信函指出，中國方案實施期間，司法部的做法很不透明，對亞裔社區造成「很嚴重的後果」。抓科技間諜的政策，變成遲鈍的司法工具，任何與中國有一丁點關係的人，都可能遭到起訴，而最終因檢察官無法證明起訴內容，案件不是撤回，就是遭法官駁回或宣判被告無罪釋放，但案數之多「令人無法接受」。
國家氣象局華裔水文學家陳霞芬(Sherry Chen)就是諸多冤案的受害人之一，法院已判賠150萬元。麻省理工學院教授陳剛雖蒙冤得雪，卻不敢再接聯邦贊助的研究案。
上一則
「學界泰勒絲」 明州教授退休演說談地球生態暴紅
下一則
FB留言