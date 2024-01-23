我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

批中國方案歧視華裔科學工作者 孟昭文、趙美心等連署反對恢復

記者張聲肇／綜合報導
國會眾議員孟昭文反對恢復中國方案。(美聯社)
國會眾議員孟昭文反對恢復中國方案。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，孟昭文、趙美心等十幾位民主黨國會議員已連署致函參眾兩院領袖，反對共和黨提案重新恢復川普時代的「中國方案」(China Initiative)，因為該方案實施期間，不少華裔科學工作者受到種族歧視，甚至調查起訴。

根據NBC22日獲悉的信函內容，這些議員要求國會領袖刪除該提案說明所使用的某些字眼。

國會議員趙美心反對恢復中國方案。(美聯社)
國會議員趙美心反對恢復中國方案。(美聯社)

中國方案的目的是防止中國盜取科技祕密，因學界擔心亞裔科學工作者承受不當歧視與壓力，於2022年廢止。共和黨議員提案重啟。

解釋提案背景的資料說，決定廢止該方案是「極不負責任」的做法，另一處則以「不明智」形容此決定。提出這些說明的商業、司法、科學及相關部會小組委員會共和黨議員敦促司法部國家安全組重新建立類似「中國方案」的專責單位。

共和黨議員在預算法案的附屬提案中，指控司法部「懦弱」、「關切政治正確多於關切保護美國人民」，跟其他體認到中國對美國長期威脅並已採取步驟的聯邦部會形成「強烈的反差」。

孟昭文、趙美心和參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)領銜簽署的信函指出，「預算法案是國會優先事項與價值觀的表徵，重啟中國方案形同資源的錯置和民權的倒退」。孟昭文警告說，重啟此方案可能對亞裔美國人造成「莫須有」的罪嫌。

她說，中國方案以無辜的亞裔美國人為代價，導致他們對國家的忠誠受到質疑，強化了社會對該族裔負面且傷害極大的刻板印象。「我們不能回到這段過去」。

信函指出，中國方案實施期間，司法部的做法很不透明，對亞裔社區造成「很嚴重的後果」。抓科技間諜的政策，變成遲鈍的司法工具，任何與中國有一丁點關係的人，都可能遭到起訴，而最終因檢察官無法證明起訴內容，案件不是撤回，就是遭法官駁回或宣判被告無罪釋放，但案數之多「令人無法接受」。

國家氣象局華裔水文學家陳霞芬(Sherry Chen)就是諸多冤案的受害人之一，法院已判賠150萬元。麻省理工學院教授陳剛雖蒙冤得雪，卻不敢再接聯邦贊助的研究案。

國會議員廣野慶子反對恢復中國方案。(路透)
國會議員廣野慶子反對恢復中國方案。(路透)

亞裔 共和黨 司法部

上一則

「學界泰勒絲」 明州教授退休演說談地球生態暴紅

下一則

PAX基金會：美中關係4可能 2035年前暗淡

延伸閱讀

羅斯密健康博覽會 多人登記加入可負擔健保

羅斯密健康博覽會 多人登記加入可負擔健保
紀念蒙市槍案 華裔國會議員趙美心、劉雲平喊控槍

紀念蒙市槍案 華裔國會議員趙美心、劉雲平喊控槍
蒙市槍案周年 趙美心劉雲平緬懷逝者終結槍暴

蒙市槍案周年 趙美心劉雲平緬懷逝者終結槍暴
洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金

洪水頻發 孟昭文為皇后區爭取資金

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-22 20:07
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警