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「學界泰勒絲」 明州教授退休演說談地球生態暴紅

編譯俞仲慈／綜合21日電
退休的杜魯斯明尼蘇達大學地球生態學教授史特納教授。(取材自scse@d.umn.edu)
退休的杜魯斯明尼蘇達大學地球生態學教授史特納教授。(取材自[email protected])

杜魯斯明尼蘇達大學(University of Minnesota Duluth)地球生態學教授史特納(Robert Sterner)日前於決定退休前，在教室作最後一次演講，將自己35年教學經驗，搭配地球生態變遷。不料演講內容引起網友熱議，讓史特納覺得自己好像學術界的流行天后泰勒絲(Taylor Swift)。

今日美國報20日報導，史特納將在學期結束後退休，對於長達35年的教學生涯相當不捨，「對我而言，離開教職比其他任何事更讓我難過，因為我和學生們的情感如此密切。」

史特納決定在人生最後一堂課，將地球生態變遷數據融入個人教學經歷，作為退休告別演說。他開宗明義強調：「我們每天會看到許多數字，但只是數字而已，不過當數字和人類生存連結時，突然才會真正有所感覺。」

史特納以1988年在阿靈頓(Arlington)德州大學執掌教鞭說起，表示地球當時有49億人口並開始一路增加。時至1994年，當他轉至明尼蘇達大學任教時，地球人口成長減緩，但此時地球又增加5億人口。在教學29年後，全球人口增加率逾45%，共有超過80億人。

接著史特納根據自身研究發現，由於人類興建水壩，加上冰川融化，地球表面被水覆蓋的面積增加，但北極冰層卻逐漸融化。他說：「北極冰層流失範圍非常廣大，而且以每10年12.2%的速度減少。」

史特納提出警告：「北極暖化速度是地球其他地區的四倍之多，全球海平面上升逾四吋，二氧化碳排放量也比1988年增加超過六成，大氣的二氧化碳含量也上升兩成以上。」

對於史特納精闢的退休演講，學生反應熱烈。於是史特納將短版演講影片上傳至社群媒體X平台並引發熱議。他說：「完全超乎我的想像，點閱率高達6萬5000次。對我這位大學教授而言，彷彿化身成為流行天后泰勒絲。」

同時針對地球生態變遷，史特納提出建言強調：「誠如我的退休演講所言，我們應該更加積極而非消極，就可以改變地球生態。」

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