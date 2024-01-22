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豬肝或能救肝衰竭病患 賓大實驗成功過濾血液72小時

編譯陳韻涵／綜合21日電
肝衰竭治療露出曙光，賓州大學實驗顯示，豬肝連接到腦死人體，能成功過濾血液。(美聯社)
肝衰竭治療露出曙光，賓州大學實驗顯示，豬肝連接到腦死人體，能成功過濾血液。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)日前公開一項實驗結果，顯示外科醫生把豬肝從外部連接到腦死人體上，發現豬肝能成功過濾血液，讓肝衰竭治療露出一線曙光。

賓州大學這項新穎實驗是對動物與人類器官移植的不同嘗試，此次豬肝在人體外部連接，而非移植到人體內部，即透過外部器官的「橋梁」淨化血液並支持肝衰竭病患，類似洗腎。

近幾年，基改豬腎被用來暫時移植到腦死大體體內，觀察其功能，還有兩名男子接受豬心移植手術，但兩人都在術後數月內離世。

肝衰竭治療露出曙光，賓州大學實驗顯示，豬肝連接到腦死人體，能成功過濾血液。(美聯...
肝衰竭治療露出曙光，賓州大學實驗顯示，豬肝連接到腦死人體，能成功過濾血液。(美聯社)

多年來，動物器官移植人體的「異種移植」(xenotransplants)嘗試總以失敗告終，因為人類免疫系統會排斥外來組織。

如今，科學家再次嘗試用豬器官基因改造，使其更像人類器官；賓大研究人員將透過eGenesis基改的豬肝接上OrganOx裝置，該裝置常在肝臟移植前保存捐贈者的肝。

大體若不適合捐贈器官，則將全身用作研究之用，而前述機器可保持大體的血液循環。

賓大的實驗2023年12月進行，豬肝透過裝置過濾血液72小時；研究團隊在報告中表示，捐贈者的身體保持穩定，豬肝毫無損傷。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在考慮是否允許少數需要新器官的國人，自願接受豬心或豬腎研究。

全美目前約有1萬人等待肝臟移植，部分研究人員也想徵求志願者移植豬肝，但肝臟的複雜性與腎臟、心臟不同；肝臟會過濾血液、清除廢物，並生產其他身體功能所需的物質。

未參與賓大研究的德州大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)的腎臟移植專家瓦格菲(Parsia Vagefi)讚賞賓大的嘗試，形容這對精進肝衰竭治療邁進一步。

賓大 賓州 德州

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