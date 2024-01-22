罹患子宮頸癌女性 全美30-40歲續升 20-24歲大降65%

從2012年到2019年間，全國30歲至40歲出頭的女性，子宮頸癌罹患率持續增加，20歲至24歲女性的罹患率則大降65%。圖為曼哈頓街頭的女性。 (路透)

數十年來，在對抗子宮頸癌的鬥爭中不斷取得進展，但有部分婦女仍難以倖免。

美國防癌協會(ACS)最新發布的報告指出，從2012年到2019年間，全國30歲至40歲出頭的女性，子宮頸癌(Cervical Cancer)罹患率持續增加，每年增加近2%。但好消息是20歲至24歲的女性的罹患率大降65%。

報告指出，由於早期的發現及治療，過去50年來子宮頸癌的罹患率下降了一半以上。其中以20歲出頭的女性，感染率下降最快。原因是她們得益於人類乳頭瘤病毒(HPV) 疫苗 ，第一代HPV疫苗是於2006年獲批准使用。

HPV會導致六種癌症 ，包括子宮頸癌，可對陰莖、外陰、肛門、陰道黏膜、直腸造成影響，而疫苗對於預防子宮頸癌尤其明顯。

國家癌症研究所(National Cancer Institute)高級研究員溫贊臣(Nicolas Wentzensen)形容這是驚入的進步。然而，並非所有女性都能從進步中獲益，30多歲至40歲出頭女性罹患率只升不降。

奧斯汀德州大學戴爾醫學院(Dell Medical School)助理教授斯賓塞(Jennifer Spencer)說，這個群體年齡開始較大，無法接種HPV疫苗，所幸這個群體發現的子宮頸癌大多是早期、可治癒的腫瘤。

報告撰寫人、ACS資深副會長傑馬爾(Ahmedin Jemal) 說，每年約有1萬3800名美國女性被診斷出罹患子宮頸癌，其中4360人死亡。

專家認為，篩檢率能夠發揮一定作用，讓醫生能夠在癌變之前發現並切除它們。

聯邦疾病防治中心 (CDC)數據指出，被診斷出罹患子宮頸癌的女性，超過一半從未接受過篩檢，或在過去五年內從未接受過篩檢，有部分表示從來不知道有此需要，又或說已接種了疫苗而沒去篩檢。

研究表明，接受常規子宮頸癌篩檢的女性愈來愈少，數據發現21歲至65歲女性接受篩檢人數，從2000年的87%下降到2019年的72%，這亦是醫療保健系統不足之處。