紐堡四人幫最後1名被告獲釋 法官嚴責FBI捏造恐攻陰謀

被控犯下恐怖主義罪的「紐堡四人幫」成員克羅米蒂(中)當年被捕的資料照片。(美聯社)

聯邦地區法官麥克曼(Colleen McMahon)在六個月前裁定釋放「紐堡四人幫」(Newburgh Four)其中三名被告後，19日釋放最後一位被告、現年58歲的克羅米蒂(James Cromitie)。這四名男子都在2010年被判犯下恐怖主義罪。

麥克曼釋放克羅米蒂時，譴責聯邦調查局(FBI )捏造恐怖攻擊陰謀、設局誘捕的爭議手法。

克羅米蒂原本被判至少須服刑期25年，目前已服刑15年。麥克曼下令將他的刑期減至已服刑期加90天。

本案中，檢察官指稱四名被告花了數月時間偵察目標，取得爆炸物和地對空飛彈等物品，目的是擊落紐堡紐約州 空中國民兵基地的飛機、炸毀布朗士區(Bronx)的猶太會所；被告因涉嫌放置裝有FBI提供的惰性炸藥「炸彈」後被捕。批評者指責FBI探員誘捕這群倒楣男子。

FBI指控「紐堡四人幫」在紐堡這所清真寺內，密謀炸毀猶太會所、擊落空軍軍機。(路透)

麥克曼在措詞嚴厲的裁決中寫道，FBI鎖定目標、創造陰謀，克羅米蒂和同案被告「不會也不可能自行策劃」涉及炸彈的犯罪陰謀。她寫道：「克羅米蒂的古怪行徑和無能有據可查，他被同案被告選為『領袖』根本不可思議。」

克羅米蒂是被FBI線民侯賽因(Shaheed Hussain)收買後才參與這場假陰謀。多年來，侯賽因的工作一直遭到公民自由組織批評。

麥克曼稱侯賽因「非常令人厭惡」，是政府派來的「壞蛋」，「在最貧窮弱小的人群中尋找『恐怖分子』，這些人很可能會因為急需現金而犯下捏造罪行。」

侯賽因另曾與FBI合作誘捕紐約州奧伯尼一家披薩店老闆和一名伊斯蘭宗教領袖，他們均稱自己被騙，都已被判洗錢罪和共謀援助恐怖組織罪。侯賽因去年被判過失殺人，目前正在監獄 服刑5至15年。

克羅米蒂的律師勞倫斯(Kerry Lawrence)向美聯社表示，「很高興克羅米蒂將從監獄獲釋，他的定罪完全是被政府誘騙。」