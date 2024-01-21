我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

紐堡四人幫最後1名被告獲釋 法官嚴責FBI捏造恐攻陰謀

記者胡玉立／綜合報導
被控犯下恐怖主義罪的「紐堡四人幫」成員克羅米蒂(中)當年被捕的資料照片。(美聯社)
被控犯下恐怖主義罪的「紐堡四人幫」成員克羅米蒂(中)當年被捕的資料照片。(美聯社)

聯邦地區法官麥克曼(Colleen McMahon)在六個月前裁定釋放「紐堡四人幫」(Newburgh Four)其中三名被告後，19日釋放最後一位被告、現年58歲的克羅米蒂(James Cromitie)。這四名男子都在2010年被判犯下恐怖主義罪。

麥克曼釋放克羅米蒂時，譴責聯邦調查局(FBI)捏造恐怖攻擊陰謀、設局誘捕的爭議手法。

克羅米蒂原本被判至少須服刑期25年，目前已服刑15年。麥克曼下令將他的刑期減至已服刑期加90天。

本案中，檢察官指稱四名被告花了數月時間偵察目標，取得爆炸物和地對空飛彈等物品，目的是擊落紐堡紐約州空中國民兵基地的飛機、炸毀布朗士區(Bronx)的猶太會所；被告因涉嫌放置裝有FBI提供的惰性炸藥「炸彈」後被捕。批評者指責FBI探員誘捕這群倒楣男子。

FBI指控「紐堡四人幫」在紐堡這所清真寺內，密謀炸毀猶太會所、擊落空軍軍機。(路...
FBI指控「紐堡四人幫」在紐堡這所清真寺內，密謀炸毀猶太會所、擊落空軍軍機。(路透)

麥克曼在措詞嚴厲的裁決中寫道，FBI鎖定目標、創造陰謀，克羅米蒂和同案被告「不會也不可能自行策劃」涉及炸彈的犯罪陰謀。她寫道：「克羅米蒂的古怪行徑和無能有據可查，他被同案被告選為『領袖』根本不可思議。」

克羅米蒂是被FBI線民侯賽因(Shaheed Hussain)收買後才參與這場假陰謀。多年來，侯賽因的工作一直遭到公民自由組織批評。

麥克曼稱侯賽因「非常令人厭惡」，是政府派來的「壞蛋」，「在最貧窮弱小的人群中尋找『恐怖分子』，這些人很可能會因為急需現金而犯下捏造罪行。」

侯賽因另曾與FBI合作誘捕紐約州奧伯尼一家披薩店老闆和一名伊斯蘭宗教領袖，他們均稱自己被騙，都已被判洗錢罪和共謀援助恐怖組織罪。侯賽因去年被判過失殺人，目前正在監獄服刑5至15年。

克羅米蒂的律師勞倫斯(Kerry Lawrence)向美聯社表示，「很高興克羅米蒂將從監獄獲釋，他的定罪完全是被政府誘騙。」

FBI 紐約州 監獄

上一則

反川派團結挺海理 新罕州共和黨主席：她絕對能贏初選

下一則

外國資金大買美農地 政府被批監控慢半拍

延伸閱讀

被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費

被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費
「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊
華郵最新民調：25%美國人相信國會暴動是FBI煽動

華郵最新民調：25%美國人相信國會暴動是FBI煽動
田州共和黨參議員籲國會施壓FBI 取得艾普斯坦犯罪紀錄

田州共和黨參議員籲國會施壓FBI 取得艾普斯坦犯罪紀錄

熱門新聞

紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」