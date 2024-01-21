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林肯大學非裔副校長自殺 學生悲憤抗議：白人校長下台

記者胡玉立／綜合報導
林肯大學副校長被解雇後自殺，該校學生舉牌抗議，要求校長莫斯利下台。(美聯社)
林肯大學副校長被解雇後自殺，該校學生舉牌抗議，要求校長莫斯利下台。(美聯社)

密蘇里州傑斐遜市(Jefferson City)傳統非裔大學(HBCU)林肯大學(Lincoln University)校園本周彌漫著悲傷與憤怒情緒，原因是受人愛戴的學生事務副校長坎迪亞-貝利(Antoinette Bonnie Candia-Bailey)自殺了；她的去世引發眾多學生穿上寫有#JUSTICE4BONNIE的黑衣抗議，指控白人校長莫斯利(John Moseley)霸凌和種族主義，要求他下台。

林肯大學副校長被解雇後自殺，該校學生舉牌抗議，要求校長莫斯利(圖)下台。(美聯社...
林肯大學副校長被解雇後自殺，該校學生舉牌抗議，要求校長莫斯利(圖)下台。(美聯社)

49歲的坎迪亞-貝利是在遭莫斯利解雇後幾天，於1月8日輕生。莫斯利上周同意在等待第三方調查期間帶薪休假，但許多學生和校友團體持續在社群媒體用#firemoseley貼文質疑莫斯利對待校內非裔行政人員的方式，以及由白人領導HBCU是否合適。

林肯大學校友、坎迪亞-貝利多年好友格雷厄姆(Monica Graham)分享了坎迪亞-貝利的電郵；坎迪亞-貝利在信中談到她與莫斯利之間的問題，指莫斯利騷擾她並暗示她是「愛生氣的非裔女性」，而這正是「幾十年來令非裔女性士氣低落的刻板印象」。卡迪亞-貝利還寫道，在她依法請求休假以應對「嚴重憂鬱和焦慮」後，情況惡化。

專門研究高等教育下系統性種族主義的羅格斯大學歷史學者加斯曼(Marybeth Gasman)表示，大多數HBCU在1940年代以前幾乎都由白人擔任校長，此後畢業生開始反擊，如今HBCU白人校長很少見。「由於這種情況很罕見，我們對後果了解不多，」加斯曼說：「但我們確實從研究和許多例子得知，非裔女性在工作場所經常受到白人男性和其他人的霸凌和騷擾，還須應付性別歧視和種族主義。」

林肯大學校董會指坎迪亞-貝利的去世是個悲劇，但拒絕發表更多評論。坎迪亞-貝利的喪禮訂20日舉行。

非裔 種族主義 密蘇里州

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