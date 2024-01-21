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前校長涉論文抄襲下台 哈佛大學提交答辯文件

編譯廖振堯／綜合20日電
因學術論文涉及抄襲在1月辭職下台的哈佛大學校長蓋伊。圖為蓋伊去年12月在眾院作證。(美聯社)
因學術論文涉及抄襲在1月辭職下台的哈佛大學校長蓋伊。圖為蓋伊去年12月在眾院作證。(美聯社)

哈佛大學首位非裔校長蓋伊(Claudine Gay)甫於去年7月上任，卻在去年10月下旬爆出過去發表的幾篇論文和博士學位論文涉嫌抄襲，接著12月初在眾院作證反猶太主義問題時立場模稜兩可而受外界抨擊，因此於1月2日宣布辭職。哈佛大學19日向眾院教育和勞工委員會提交文件，辯護審查程序的公正性。

眾院教育和勞工委員會證實在19日下午5時的最後期限前收到八頁的答辯文件，表示正在審查中。

華爾街日報(Wall Stree Journal)20日報導，眾院委員會上個月開始調查哈佛如何解決反猶太主義以及蓋伊的學術抄襲指控，並要求哈佛交出所有關於最初抄襲指控的文件和通訊、學校對媒體的回應，以及2019年後所有哈佛教職員工或學生因違反學術誠信行為而挨罰的紀律處分清單。

據提交文件，哈佛10月24日接獲紐約郵報(New York Post)記者聯繫後，便立即開始審查抄襲指控，哈佛代表律師也要求該報給予更多時間來審查這些指控。10月29日，哈佛董事會(Harvard Corporation)一致同意審查相關學術著作，蓋伊當天也要求獨立審查。

根據文件，哈佛首次透露，哈佛董事會指定四名成員，組成一個審查小組，並再召集一個三名政治科學家組成的獨立小組，審查蓋伊被紐郵標記的三篇文章、她涉嫌抄襲的作品以及哈佛大學有關不當研究行為的政策。這四人分別是前加州最高法院法官Mariano-Florentino (Tino) Cuellar，前艾姆赫斯學院校長Biddy Martin，前普林斯頓大學校長 Shirley Tilghman，及Paul, Weiss律師樓合夥人Theodore Wells, Jr。

此獨立小組使用軟體來搜尋「潛在重複語言」的段落，最後共有三篇文章需要改正，其他一些段落則尚不需更正；獨立小組11月16日備忘錄稱蓋伊的引用未達到行業標準，建議進行更廣泛的審查。審查小組結論是「蓋伊的行為既不魯莽也不故意」，因此根據學校的政策不構成不當研究行為。

哈佛大學表示「理解並承認許多人認為我們的努力不夠透明，質疑我們的審查程序和標準，但我們已即時、公正、認真地解決有關問題。」並說哈佛董事會不再處理針對蓋伊的不當行為指控，因為她已不再是校長。

眾院 哈佛大學 猶太

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