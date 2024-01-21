公私立大學都在搶人「通用申請」直接錄取應屆高中畢業生

路易斯安納州的16歲高中畢業生巴恩斯，學術與運動成績都出類拔萃，2023年5月宣布接受康乃爾大學的入學許可。巴恩斯得到180多家大學錄取通知，合計申請到的獎學金1000多萬元，刷新全美紀錄。(美聯社)

由於愈來愈多州、大學和第三方服務機構嘗試採行「直接錄取計畫」(Direct admission programs)，部分高中高年級生儘管未正式申請，只要達到最低學歷資格，就可能收到特定大學與服務機構主動發出的下學年大學錄取通知；一旦確定為合格候選人，學生可在線上完成簡易入學申請。

紐約時報報導，大學這麼做的主因很簡單，就是想招到更多學生。不論是公私立，但凡競爭較不激烈的學校，都需要更多申請者來維持營運和發展。

包括愛達荷州 、明尼蘇達州和喬治亞州在內，正使用或測試直接錄取計畫；也有個別大學或透過非營利機構「通用申請」(Common Application)應用網站或商學院搜尋網站Niche來管理申請流程。其中「通用申請」已有1000多所大學使用其服務。

Niche執行長斯庫曼(Luke Skurman)說：「絕大多數大學都會接受大多數學生的申請。」

「通用申請」總裁兼執行長瑞卡德(Jenny Rickard)表示，「通用申請」直接錄取主要是針對家族中第一代大學生或低收入 家庭學生，他們可能害怕或擔心申請不會被錄取，直接錄取通知可為這些學生帶來極大信心。

「通用申請」自2021年開始測試直接錄取，去年11月與70個參與機構推出全面計畫；有28州約40萬名第一代學生和中低收入學生已收到2024-25學年「主動」錄取通知。

計畫代表表示，學生透過直接錄取入學通常不會獲得比傳統申請更多的經濟援助。儘管許多人對直接錄取產生濃厚興趣，但有關該計畫有效性的數據，好壞參半。

去年一項研究調查了透過「通用申請」提供直接錄取服務的六所四年制大學，結果發現，學生因為獲得直接錄取而申請入學的可能性高出約12%，但還是比不上透過傳統管道申請的學生。部分原因和入學費用有關。

柏克萊加州大學 教育學院教授德蘭妮(Jennifer A. Delaney)表示，直接錄取通知的確可以「推動」學生考慮上大學，但「能否付擔大學帳單，仍然是個挑戰。」