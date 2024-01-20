聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

近期灣區矽谷 發生兩樁殺妻命案，再次將暗藏於夫妻或情侶關係中的危險暴露在公眾視野之下。

根據警方公布的消息，無論是洛斯加托斯白人男性殺害華裔妻子後拋屍深山，還是中國高學歷大廠工程師毆打妻子致死，背後都有家庭暴力的影子。

聖他克拉拉地檢官羅森(Jeff Rosen)在與第二起案件相關的新聞稿中指出，聖縣的家庭暴力死亡人數一直在下降，但有關家庭暴力的報警電話有所增加。他並鼓勵任何認為自己或其他人受到伴侶虐待的人，聯絡當地執法機構。

聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩(Dr. Wei-chien Lee)在接受本報採訪時表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴 在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。

李偉倩表示，外界不理解為什麼家暴受害者不選擇離開，而家暴受害者除了因為羞恥感害怕求助以外，還通常缺少能夠離開的心理與環境資源，即使離開也很危險。她指出，大部分與家暴有關的死亡，實際上是在受害者離開後發生的。「受害者不是不想出來，而是找不到好的機會能夠安全的出來。」

李偉倩給家暴受害者的建議是，首先認清對方家暴的事實，不要為對方找藉口，無論做錯什麼實情，對方沒有資格對你進行語言、情緒或者身體暴力。她特別提醒，如果已經上升到身體暴力，婚姻諮詢通常沒有用，有時候可能增加危險。「最重要的是保護自己的安全」她說，「或許逃離一段關係要花很長時間，但一定要安全的脫離這段關係。」

她表示，家暴受害者的親友通常能夠扮演關鍵角色，一定要有同情心、同理心，幫助他們獲得足夠的資源、做好準備才能逃出來。之後還要繼續幫助這些人，考慮怎麼保持安全，繼續生存，要花費很多精力。