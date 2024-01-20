密西根富豪慨捐1億 亞特蘭大非裔學院收史上最大一筆

創立於1881年的史培爾曼學院，是國內兩所全非裔女子大學之一。(美聯社)

密西根州 億萬女富豪朗達‧史崔克(Ronda Stryker)和她先生莊士頓(William Johnston)本周宣布捐贈1億元給亞特蘭大 的史培爾曼學院(Spelman College)，是這所非裔 學校歷來收到的最大一筆捐款，其中7500萬元將作為獎學金，其餘2500萬元用來提升該校公共政策及民主政治課程的學術水準，及改善學生宿舍。

校董羅素(Lovette Russell)說，任何學校收到這麼一大筆捐贈，都將得以「華麗轉型」。

史崔克是國際知名醫療器材大廠史崔克公司(Stryker Corp.)創辦人的孫女，先生是綠葉信託(Greenleaf Trust)金融理財公司董事長。夫婦兩人住在密西根州。

阿拉巴馬、北卡羅來納、喬治亞等州的非裔大專院校多數成立於1964年之前種族隔離時期，歷來收到的捐贈不能和白人學校相比。不過2020年5月明尼蘇達州白人警察「跪殺」非裔男子弗洛依德，引發種族抗議浪潮後，情況開始改變。史培爾曼學院2021年就收到5億7100萬元捐款。

史培爾曼目前有學生2400人，是國內兩所全非裔女子大學之一，隸屬四所大學組成的「亞特蘭大大學中心」(Atlanta University Center)系統。校長蓋爾(Helene Gayle)說，莊士頓夫婦這筆捐款說明一件事：非裔大專院校值得投資。

史崔克自1997年起擔任史培爾曼學院董事，2018年和夫婿共同捐出3000萬元給該校。2011年兩夫妻也曾捐助1億元，創辦以祖父Homer Stryker為名的西密西根大學(Western Michigan University)醫學院。