經營權被撤銷 「運動畫刊」大裁員 是否續發行?談判中

運動畫刊裁掉多數員工，這份雜誌恐怕就此結束。圖為球迷手持運動畫刊。(美聯社)

據美聯社報導，1954年創刊的「運動畫刊」(Sports Illustrated，SI)現任發行商「艾瑞納集團」(Arena Group)19日發給員工電子郵件表示，因為經營權被Authentic Brands Group(ABG)撤銷，決定裁撤SI暨相關企業員工。不過ABG隨後公布聲明表示，「運動畫刊」會繼續發行。

艾瑞納集團從未擁有SI發行權，只是獲得ABG授權經營SI業務；19日艾瑞納集團聲明表示，正和ABG針對發行權進行談判，並「計畫在協商過程中，仍維持提供讀者一份優質刊物的承諾。」根據一位要求匿名的知情人士向美聯社透露，艾瑞納集團正和ABG進行談判，以確定新的SI經營團隊，不過目前具體的裁員 人數和細節尚不清楚。

據了解，由於艾瑞納集團未能依照合約支付375萬元的授權費，因此ABG通知該集團要終止授權許可協議，以致艾瑞納集團宣布要「大幅裁員」100多名員工。

工會主席戈迪奇(Mitch Goldich)說：「工會一直以來致力維護這本深受喜愛的傳奇出版品水準，並保證員工的貢獻也獲得公平對待，我們會繼續奮鬥。」

工會呼籲ABG保證「運動畫刊」秉持70年來為讀者服務的精神，持續發行，ABG說：「我們將致力維護由傳統廣告支撐的IS繼續由一流團體管理，以維護其傳奇品牌的完整性。」

ABG旗下擁有眾多品牌和明星的智慧財產權，包括瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、貓王艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)和運動服飾品牌銳跑(Reebok)等。