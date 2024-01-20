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科羅拉多州烏雷郡警長家傳強暴少女案上頭條 報紙被偷光

記者胡玉立／綜合報導
科州「烏雷郡平原經銷商」報在頭版刊登警長家中發生強暴案，結果報架上所有報紙被偷光。(取材自「鳥雷郡平原經銷商」報臉書)
科州「烏雷郡平原經銷商」報在頭版刊登警長家中發生強暴案，結果報架上所有報紙被偷光。(取材自「鳥雷郡平原經銷商」報臉書)

科羅拉多州18日傳出數百份「烏雷郡平原經銷商」(Ouray County Plaindealer)報紙一夜間被人幾乎全數偷走的勁爆事件；該報聲稱，他們在頭版刊出一名少女在烏雷郡警長家遭性侵的新聞，17日晚到18日凌晨幾小時內，該報在全郡報架上的報紙被人掃光，只有一個報架倖免。該報已立即重印當期周報。

「烏雷郡平原經銷商」頭版爆料新聞，是由共同發行人麥金泰爾(Erin McIntyre)撰寫，詳述三名男子5月涉嫌在烏雷郡警察局長伍德(Jeff Wood)家深夜派對上，多次性侵一名17歲少女。

該報共同發行人威金斯(Mike Wiggins)18日在社群平台X寫道：「有人不喜歡這個版本的『平原經銷商』，猜猜是哪篇文章。他們幾乎偷走了烏雷郡報架所有報紙。如果你希望讓我們保持沉默或恐嚇我們，那你徹底失敗了。我們會找出是誰幹的，新的報紙馬上出來。」

科州調查局稱，涉嫌性侵被捕的男子是20歲的特魯希略(Gabriel Trujillo)、18歲的惠廷頓(Ashton Whittington)和第三名男子，因案發時未滿18歲，姓名不公開；三名嫌疑人已被保釋出獄。

「平原經銷商」報導，該少女向調查人員表示，她在派對上昏倒後至少被強姦三次；當時警長伍德等人在家中熟睡，她曾尖叫反擊。過程中曾有人敲浴室門，其中一名嫌疑人將她制伏並試圖摀住她的嘴。

麥金泰爾和威金斯18日中午在臉書專頁發布空報架的照片，並寫道，「有人似乎放了四個25美分硬幣，拿走了這些架上所有報紙。顯然有人這周不想讓社區看到這則新聞。」

18日晚，麥金泰爾和威金斯透過合作印報的蒙特羅斯日報(Montrose Daily Press)，重印當期周報。麥金泰爾寫道，「無論是誰幹了這件事，他都不明白偷報紙不能阻止新聞報導」、 「我們不會停止我們的工作，那就是揭露我們社區重要議題並讓人了解情況。」

科州「烏雷郡平原經銷商」報在頭版刊登警長家中發生強暴案，結果報架上所有報紙被偷光...
科州「烏雷郡平原經銷商」報在頭版刊登警長家中發生強暴案，結果報架上所有報紙被偷光。(取材自「鳥雷郡平原經銷商」報)

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