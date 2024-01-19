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肯塔基小鎮 邀40光年外「外星人」來訪 地球人也歡迎

記者張聲肇／綜合報導

肯塔基州萊辛頓(Lexington)人極其好客，日前用紅外線雷射光射向外太空，邀請外星人前來觀光，第一批目標是40光年外TRAPPIST-1太陽系的生命體，本太陽系的地球人也歡迎。

萊辛頓觀光局(Visitors and Tourism Bureau)對外星人發出的訊息是：「你們穿過地球大氣層，來到肯塔基中部上空時，將注意到的第一個景象，會是萊辛頓充滿活力的市中心四周翠綠的鄉村景色。」該訊息接著向訪客介紹溫蜿美麗的丘陵、牛馬成群的莊園、波旁威士忌名酒，和附近值得玩的地方，並推薦住宿和美食，及購物商店。

觀光局說，廣邀宇宙生命體到此一遊的點子，來自最近國會和國防部有關幽浮的「解密」報告，以及宇宙圖像的繪製越來越精細，「我們相信，地球人類在宇宙中並不孤單。」

市府與科學家、學者合作，決定向40光年外TRAPPIST-1星系各行星上可能存在的居民發出「雷射邀請函」。

主導發函作業的萊辛頓居民駱德(Robert Lodder)是電腦工程及天文生物學專家，也是「探尋外星智能」(Search for Extraterrestrial Intelligence)社團成員。

他說，「我們集結了工程、語言、數位媒體、哲學、科幻小說等領域的專家，一起設計、討論、傳送訊息。」

這則訊息用電腦代碼的位元圖像表達，經過聯邦航管局的核准。語言學者柏德(Andrew Byrd )說，最關鍵的就是位元圖像，其中包含了「代表生命元素、萊辛頓最傳神的蜿蜒丘陵、水及威士忌甚至多巴胺分子結構的圖像，就為了表達萊辛頓是個很好玩、很有趣的地方！」

不過外星人得40年才會收到邀請函，即使他們立即回覆，也要再40年後才會傳回地球。因此，萊辛頓觀光局說，地球上的觀光客不如趁現在趕快來此地一遊。

觀光 太空 國防部

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