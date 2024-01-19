登月第5國？ 日本探月器「月球狙擊手」預計20日降落一處坑洞

日本的「小型無人探測器SLIM」如成功登月，將成為繼美、俄、印度與中國之後第五個登月的國家。(取自JAXA)

歷經兩次嘗試登月失敗後，日本 預計20日再度挑戰「精準」登陸月球表面任務，希望能尋找月球起源的證據。此行任務一旦成功，日本也將成為第五個完成登月的國家。

美國之音(VOA)報導，日本這次的「小型無人探測器SLIM」(Smart Lander for Investigating Moon)一旦成功在月球表面軟著陸，將成為繼美國、蘇聯、印度與中國之後第五個登月的國家。SLIM的滾動探測器，大小比網球大一些，可以改變形狀以便在月球表面移動，是由JAXA和日本玩具大廠多美(Takara Tomy)共同開發。

被日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)稱作「月球狙擊手」(moon sniper)的輕量探測器，預計日本時間周六午夜開始降落，如果順利20分鐘後將完成著陸。探測器瞄準位置是預計降落地點100公尺內，已遠比過去動輒數公里的降落範圍小許多。SLIM預計降落在月球一處坑洞上，據了解該坑洞表面可以接觸到月球的地函(mantle)。

東京大學副教授諸田智勝說，「在這裡暴露的岩石，對於尋找月球和地球起源至關重要。」他表示，雖然JAXA過去曾在小行星上完成精準降落，但由於月球重力較大，難度也跟著升高，加上只有一次降落機會，因此壓力不小，要讓登陸器降落在周遭布滿岩石的區域，精準操控至關重要。

日本希望透過「狙擊準度」技術，證明自己在太空 領域的能見度並供應關於月球過去的重要資訊。另外，也希望能找到月球上水資源的蛛絲馬跡，以便日後推動在月球建立基地。月球表面類似沙漠，但在地形崎嶇、陽光稀少的極區，可能存在水。諸田智勝說，「月球能否商業化，取決於極區是否有水的存在。」

自從人類登月超過50年之後，多個國家與民間公司都競相展開重新登月計畫，例如俄羅斯 、中國與南韓及阿拉伯聯合大公國等，但發生機器墜毀、通訊異常或其他技術性問題陰影揮之不去，日本過去登月任務已經失敗兩次。

2022年，由美國的阿提米絲1號(Artemis 1)搭載升空的日本「好客號」(Omotenashi)月球探測器任務失敗。去年4月，日本新創私人航太公司iSpace的探測器硬著陸後出現失聯故障，讓該公司無緣成為第一家成功登月的民間企業。