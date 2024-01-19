SpaceX送4歐洲人上國際太空站 首度商載歐客戶

SpaceX獵鷹9號火箭搭載自由號乘員太空艙18日傍晚將四名歐洲太空人送上國際太空站。(美聯社)

太空探索技術公司的(SpaceX )獵鷹9號火箭搭載自由號乘員太空艙18日傍晚從甘迺迪太空中心升空，將四名歐洲太空人 送上國際太空站。這是馬斯克的太空企業首度商載歐洲客戶到太空站。

SpaceX這次是接受休士頓Axiom太空公司委託，載送分屬瑞典、土耳其和義大利 的三名付費太空人和任務指揮官。Axiom計畫自建太空站，之前已送兩批太空人到國際太空站，連同18日升空的第三批，將繼續累積經驗，朝目標前進。

獵鷹9號原本預定17日發射升空，因為需要更多時間完成檢查與資料分析而臨時取消。翌日，SpaceX確認一切都沒問題，可以發射升空。

太空艙預計36小時候與距離地面250哩的國際太空站會合，太空人抵達後，預定停留兩周，進行30項實驗，包括微重力研究、技術示範、對外聯絡與溝通等。

自由號太空艙曾於2022年和2023年兩度載人前往國際太空站，在太空翱翔179天。這次名為Ax-3任務運載的太空人是任務指揮官Axiom首席太空人羅培茲-阿雷格瑞亞(Michael López-Alegría，美國-西班牙雙重國籍)、義大利空軍上校員維拉岱(Walter Villadei)擔任駕駛、土耳其籍任務專家格澤拉夫其(Alper Gezeravcı)和瑞典籍歐洲太空總署太空人萬德(Marcus Wandt)。羅培茲-阿雷格瑞亞曾任太空總署太空人和國際太空站指揮官。

格澤拉夫其是土國第一位太空人，他說「這次飛行不是目的，而是過程。這是我們旅程的開始，邁向遠大未來的旅程的開端。」

目前太空站已有七人在裡面，這四位加入後，接下來的兩周將相當擁擠也熱鬧。四人的任務結束後，自由號太空艙會接他們返回地球。