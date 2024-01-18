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日經：「賴川」組合是中國噩夢 恐加大施壓

編譯盧思綸／綜合報導
分析指出，民進黨賴清德贏得總統大位並非北京真正的噩夢，真正噩夢是賴清德加上美國前總統川普重新入主白宮形成的「賴川組合」。圖為賴清德(右)在當選後，於15日接見美國前國家安全顧問哈德利(左)。(歐新社)
分析指出，民進黨賴清德贏得總統大位並非北京真正的噩夢，真正噩夢是賴清德加上美國前總統川普重新入主白宮形成的「賴川組合」。圖為賴清德(右)在當選後，於15日接見美國前國家安全顧問哈德利(左)。(歐新社)

日經亞洲報導，前總統川普16日在共和黨初選首戰輕鬆獲勝，對此中國問題分析專家直言，北京真正的噩夢未必是看著民進黨賴清德贏得總統大位，而是再加上川普重新入主白宮形成的「賴川組合」，這讓北京不得不重新思考對台戰略。

亞洲協會政策研究所中國分析中心丹尼爾斯(Rorry Daniels)分析，儘管北京不中意的候選人贏得了台灣大選，可是為了不讓台灣問題成為美國大選焦點，所以北京反應相對溫和。

可是丹尼爾斯警告，這種狀態不會永遠持續，「於北京眼中，賴清德和川普既不可預測又帶有敵意，影響北京對國際社會的施力」。

如前川普政府國務卿龐培歐(Mike Pompeo)2022年3月出訪台灣曾主張美國政府立即認可台灣作為「自由且主權獨立國家」，而未來要是共和黨當家作主，龐培歐很可能再度身居要職。

除此之外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國國力計畫主任林碧瑩(Bonny Lin)談到，即使賴清德維持和現任總統蔡英文一樣的路線，北京對於賴清德依舊可能會做出更強力的回應，「假如美國派遣國會高階代表團訪台，或是未來賴清德致電恭賀美國新任總統，北京未必會表現出先前對蔡英文的相同反應」。

CSIS亞洲暨韓國事務資深副主席車維德(Victor Cha)則不認為川普第二任期會有興趣在台灣問題上和中國展開地緣戰略競爭，因為這樣的成本高昂，「川普的外交政策絕大部分取決於金錢，他的外交目的並非保護民主價值或盟友，說到底在於金錢」。

從台灣的總統大選之前，北京幾乎每天和拜登政府接觸，包括恢復雙方軍事對話、派遣中共中央對外聯絡部部長劉建超訪問華府，以及美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)也和中國商務部長王文濤通話。

川普 賴清德 商務部

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