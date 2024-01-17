艾美獎頒獎典禮很懷舊 「歡樂酒店」等經典劇演員大團圓

15日晚在洛杉磯 孔雀劇院舉行的2023年艾美獎 (Emmy Awards)頒獎典禮充滿懷舊氣氛，驚喜地成為多齣知名電視劇的演員「團聚大會」；包括1980及90年代紅極一時的情境喜劇「歡樂酒店」(Cheers)、2005年播出首集迄今持續拍攝中的電視劇「實習醫生」(Grey's Anatomy)、20年前搭擋演出綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)「周末更新」(Weekend Update)單元的蒂娜·菲(Tina Fey)和艾米·波勒(Amy Poehler)，也在艾美獎舞台上「團圓」。

「歡樂酒店」從1982年到1993年播出共11季獲得117項艾美獎提名。該劇演員包括特德丹森(Ted Danson)、雷亞皮爾曼(Rhea Pearlman)、凱爾西格拉默(Kelsey Grammer)和約翰拉岑伯格(John Ratzenberger)，都在艾美獎舞台布景—劇中知名酒吧後方現身；喬治溫特(George Wendt)出現時，還唱著他的招牌歌曲「Norm!」。他們為艾美獎頒發兩個獎項。這也是「歡樂酒店」演員克莉絲汀艾利(Kirstie Alley)2022年12月癌症 去世後，同劇演員首次公開聚會。

ABC熱門醫療電視劇「實習醫生」找回在2010年和2020年離開該劇的原班人馬：演員凱瑟琳海格爾(Katherine Heigl)和賈斯汀錢伯斯(Justin Chambers)，與艾倫蓬佩奧(Ellen Pompeo)、小詹姆斯皮肯斯(James Pickens Jr.)和錢德拉威爾遜(Chandra Wilson)一起宣布迷你影集／獨立單元劇集及電視電影最佳男配角獎得主。

至於喜劇演員兼編劇蒂娜菲(Tina Fey)和艾米·波勒(Amy Poehler)，20年前是「周六夜現場」「周末更新」單元的首對女性搭檔。她們在艾美獎舞台上重回節目中的新聞播報辦公桌，合頒最佳綜藝特別節目獎(Outstanding Variety Special)。蒂娜菲還用獨樹一格的新聞風格開玩笑說：「我們已到了只能坐下來頒獎的人生階段了。」