我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

艾美獎頒獎典禮很懷舊 「歡樂酒店」等經典劇演員大團圓

記者胡玉立／綜合報導

15日晚在洛杉磯孔雀劇院舉行的2023年艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮充滿懷舊氣氛，驚喜地成為多齣知名電視劇的演員「團聚大會」；包括1980及90年代紅極一時的情境喜劇「歡樂酒店」(Cheers)、2005年播出首集迄今持續拍攝中的電視劇「實習醫生」(Grey's Anatomy)、20年前搭擋演出綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)「周末更新」(Weekend Update)單元的蒂娜·菲(Tina Fey)和艾米·波勒(Amy Poehler)，也在艾美獎舞台上「團圓」。

「歡樂酒店」從1982年到1993年播出共11季獲得117項艾美獎提名。該劇演員包括特德丹森(Ted Danson)、雷亞皮爾曼(Rhea Pearlman)、凱爾西格拉默(Kelsey Grammer)和約翰拉岑伯格(John Ratzenberger)，都在艾美獎舞台布景—劇中知名酒吧後方現身；喬治溫特(George Wendt)出現時，還唱著他的招牌歌曲「Norm!」。他們為艾美獎頒發兩個獎項。這也是「歡樂酒店」演員克莉絲汀艾利(Kirstie Alley)2022年12月癌症去世後，同劇演員首次公開聚會。

ABC熱門醫療電視劇「實習醫生」找回在2010年和2020年離開該劇的原班人馬：演員凱瑟琳海格爾(Katherine Heigl)和賈斯汀錢伯斯(Justin Chambers)，與艾倫蓬佩奧(Ellen Pompeo)、小詹姆斯皮肯斯(James Pickens Jr.)和錢德拉威爾遜(Chandra Wilson)一起宣布迷你影集／獨立單元劇集及電視電影最佳男配角獎得主。

至於喜劇演員兼編劇蒂娜菲(Tina Fey)和艾米·波勒(Amy Poehler)，20年前是「周六夜現場」「周末更新」單元的首對女性搭檔。她們在艾美獎舞台上重回節目中的新聞播報辦公桌，合頒最佳綜藝特別節目獎(Outstanding Variety Special)。蒂娜菲還用獨樹一格的新聞風格開玩笑說：「我們已到了只能坐下來頒獎的人生階段了。」

艾美獎 癌症 洛杉磯

上一則

愛阿華州共和黨初選 川普贏30個百分點 超越杜爾1988年勝幅

下一則

「怒嗆人生」獲艾美獎最佳迷你劇集獎 史蒂芬元、黃艾莉再封帝后

延伸閱讀

艾美獎「最辣孕婦」像穿紅色肚兜 未婚夫羅伯派汀森大發福

艾美獎「最辣孕婦」像穿紅色肚兜 未婚夫羅伯派汀森大發福
經典名劇要角鬧翻多年竟再度同台 觀眾直呼：超意外

經典名劇要角鬧翻多年竟再度同台 觀眾直呼：超意外
艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配

艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配
艾美獎3部劇大贏家 緬懷「六人行」馬修派瑞最感人

艾美獎3部劇大贏家 緬懷「六人行」馬修派瑞最感人

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
中華民國國防部9日下午數度以中、英文形式發出國家級警報，宣布中國大陸當天下午3時4分發射衛星。(歐新社資料照片)

飛越南部?飛越越南?… 紐時：飛彈?火箭?衛星? 台灣亂了套

2024-01-10 01:25

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案