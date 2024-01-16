現役飛官奪美利堅小姐后冠 16歲就自駕飛機
「美利堅小姐」(Miss America)選美比賽14日晚間在佛羅里達州奧蘭多舉行，代表科羅拉多州的麥迪森·馬許(Madison Marsh)贏得后冠。值得一提的是，馬許去年才從空軍官校畢業，也是獲得此頭銜的第一位現役軍人。
芳齡22歲的馬許目前正在接受F-16戰機飛行訓練，她同時也在哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)攻讀公共政策碩士學位。
每日郵報報導，空軍在得知號消息後，就在社交平台貼文祝賀：「恭喜我們的少尉飛行員、也是科羅拉多州小姐，剛剛獲頒2024年美利堅小姐。馬許是第一位贏得此頭銜的現役軍人。」
芳齡22歲的馬許於2023年5月首次參加科羅拉多州選美比賽，此次順利擊敗其他50名參賽者，成為美利堅小姐，讓阿肯色州共和黨籍聯邦眾議員沃麥克(Steve Womack)也與有榮焉：「恭喜馬許摘下2024年美利堅小姐后冠，她非凡的能力與事蹟將鼓勵全國年輕女性。」
馬許就讀空軍官校期間，曾獲得國家杜魯門學者獎(National Truman Scholar)、兩次國家太空人(National Astronaut)學者獎、八次空軍官校最高榮譽(Dean's List)，並曾入圍國家羅茲學者獎學金(National Rhodes)決賽。
馬許也是跆拳道黑帶高手，她坦承不會跳舞、唱歌，但為了參加選美，努力學習走台步等必要技能，她希望透過自身經驗，改變外界對選美先入為主的刻板印象。她說：「我加入選美組織，可以全力透過社會影響力，為社區提供服務。」
據報導，馬許從小夢想成為飛行員和太空人並獲得父母支持，13歲參加太空營，並自15歲起學習飛行課程，兩年後就考取飛行駕照。她回憶16歲第一次獨自駕駛飛機的經驗說：「我希望吸引選美觀眾讓大家和我一起體驗坐在駕駛艙的感覺。」
然而馬許的母親於2018年因胰腺癌去世，馬許和家人成立基金會紀念母親。她說：「我們家人創辦非營利組織，要為社區籌集經費並提高大家對胰腺癌的認識。」該基金會至今已募資逾25萬元投入研究工作。
上一則
川普「反傳統」競選 舉辦大型造勢談國家事
下一則
FB留言