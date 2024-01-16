路透：禁令難堵 中國軍方、大學仍買到輝達晶片

美國向中國祭出晶片 禁令，試圖截斷中國獲取先進晶片的途徑。但路透報導，經檢視多份招標文件發現，過去一年，一些中國軍事機構、人工智慧(AI )研究機構、大學依然有辦法買到輝達 (Nvidia)的圖形處理器(GPU)，顯示美國的晶片圍堵策略難防漏洞。

據報導，晶片禁令實施前，輝達占中國AI晶片市場90%份額；禁令實施後，公開招標文件顯示，仍有數十家中國實體購買或取得輝達晶片。輝達的A100和更強大的H100已於2022年9月禁止向中國和香港出口，輝達隨後為中國市場特別開發速度較慢的A800和H800，但也在去年10月被禁。

上個月公布的招標顯示，清華大學採購了兩顆H100晶片，而工業和資訊化部下屬的一家實驗室則採購到一顆。

軍事資料庫招標顯示一家總部位於江蘇省無錫的一個未具名解放軍實體去年10月招標3個A100晶片、本月招標1個H100晶片。清華大學自2022年禁令以來已購買約80顆A100；重慶大學去年12月招標一顆A100，已於本月交付。其他買家還包括哈爾濱工業大學買過6塊A100、電子科技大學(UESTC)買過1塊A100，兩所大學都因涉及軍事事務或實體而列入出口限制名單。

這些中國買家的供應商，都不在輝達及輝達授權的供應商名單中。路透向他們要求評論、但沒有一家回應，美國商務部也拒絕評論。輝達則表示、已遵守所有適用的出口管制法律，並要求其客戶也同樣遵守。發言人稱，「如果我們得知客戶向第三方非法轉售，我們將立即採取適當的行動。」

中國的晶片地下市場在禁令後，如雨後春筍般湧現。有供應商先前曾表示，輝達向大型美國企業大量運送產品後，他們會搶購進入市場的多餘庫存，或透過印度、台灣和新加坡等地的本地註冊公司進口。塔夫茨大學(Tufts University)國際史教授米勒(Chris Miller)表示，考慮到晶片體積小且很容易走私，美國的出口限制要做到滴水不漏，是不切實際的。