李強赴達沃斯論壇會瑞士總統 布林肯傳也急安排見阿姆赫德

中國總理李強(左)15日率領龐大代表團出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」，並訪問瑞士。圖為瑞士新總統阿姆赫德(右)在波昂歡迎李強。(路透)

中國國務院 總理李強 大陣仗率團出席達沃斯(‎Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)，李強會見瑞士新總統阿姆赫德(Viola Amherd)之餘，隨行出席的十位部長各有活動；此外，中方藉此機會宣布單方面對瑞士免簽，兩國並簽署經貿合作文件；北京這項大規模出席，引起美國高度重視。

華府「政治」(Politico)網站15日報導，美國國務院內部文件認為，中方此行形同「偽國事訪問」(pseudo state visit)，即將出席論壇的美國國務卿布林肯 若無法安排見到阿姆赫德，恐會引發外界批評。

中方代表團在瑞士首都伯恩(Bern)停留，並出席15日到19日在達沃斯舉行的經濟論壇。

據報導，美國外交官憂慮中方代表團出訪瑞士的大規模與意圖，並積極安排布林肯與瑞士高層官員會晤；布林肯16日、17日抵達達沃斯，舉行一系列會議並發表至少一場公開演說，世界各地商界領袖都將出席。

美國國務院文件標記1月12日的文件指出，北京「將有十位部長出席」、「他們的第二把手(李強)將會晤瑞士領袖，米勒大使認為這形同『偽國事訪問』」；此米勒指美國駐瑞士大使米勒(Scott Miller)。

文件接續寫道，「米勒認為，若國務卿未能與瑞士總統阿姆赫德握手，觀感恐不佳，阿姆赫德本人會出席一場會議」。

基於事件安排的敏感度而要求匿名的美國國務院發言人14日表示，布林肯將與瑞士官員會晤，但不予進一步評論關於前述文件的內容或行程詳情。

布林肯的行程總是暫定且可能變動，該文件甚至指布林肯出席達沃斯論壇是「日程和後勤安排複雜的旅程，包括不同場地和移動部分」。

「Politico」報導，至少根據該國務院文件，沒有中國官員會在達沃斯會晤布林肯。

另據新華社報導，瑞士當地時間15日，李強和阿姆赫德會談，雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合研究，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，與會者另有瑞士經濟、教研部長帕姆蘭(Guy Bernard Parmelin)。

此外，瑞士與中國共同宣布，中國將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞士也將給予中國公民和赴瑞士投資的中國企業更多簽證上的便利性。

中方發布內容稱，會談後，兩國領袖共同見證簽署雙邊經貿合作文件。