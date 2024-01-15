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共和黨愛州初選登場 川普民調大幅領先 海理獲前馬州州長背書

編譯潘勛／綜合14日電
前總統川普14日在愛阿華州現身，拜訪消防隊，並與隊員共享披薩。(美聯社)
前總統川普14日在愛阿華州現身，拜訪消防隊，並與隊員共享披薩。(美聯社)

共和黨愛阿華州黨團會議(Iowa Caucus)15日登場，連日愛州大雪雖已停止，但刺骨寒氣、超低溫與強風仍未見改善；三名主要參選人14日都努力造勢拉票。

前總統川普在愛州造勢時碰到一名女性鬧場，叫她回家找媽媽，說她太年輕幼稚；另外，川普首度攻擊另位對手拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，說他不屬「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營。

美聯社報導，川普在愛州民調仍維持強大領先，獲得近半數有意出席黨團會議人士的支持。前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)與佛州州長德桑提斯的民調仍在纏鬥，搶爭第二名。海理民調目前居次，投票前更獲得前共和黨籍馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)支持，聲勢凌駕德桑提斯。因為冬寒大作，海理被迫取消一場親身到場的造勢。

紐約時報報導，川普在印地安諾拉市(Indianola)的造勢場上碰到鬧場，一名女性在他造勢到一半時高喊「你搞了幾百萬元！」其他與會者則高呼「川普」，試圖淹沒她的聲音。女子被帶出場時，川普回應說，要該女子「回去找媽媽」、「太年輕幼稚了」。

共和黨參選人14日加緊在愛州趕場衝刺。川普加強對海理的攻擊；海理則試著鞏固黨內疑川派的支持；川普指海理的支持者都是想「摧毀MAGA運動的人」。

海理想在愛州取得第二，結實地擊敗德桑提斯，再轉戰新罕布夏州；新罕州民調指出，海理已侵蝕到川普的支持率。

海理在愛阿華艾姆斯(Ames)登台時，介紹她出場的是愛州聯邦參議員之一的恩斯特(Joni Ernst)。更早之前，霍根現身在有線電視新聞網(CNN)，呼籲川普以外的其他參選人團結支持海理，海理聲勢為此一振。

川普除了批評海理，還首度攻擊另位對手、印度裔生技創業家拉馬斯瓦米；川普在社媒貼文說，投給拉馬斯瓦米就是「投給另一邊」。

川普再說，拉馬斯瓦米競選伊始打著旗號，說他支持「幾世代之間最好總統(指川普)」，很不幸，現在他做的一切都是選戰幌子，其實是騙人的選舉花招，要選民「別浪費自己的票」。

前駐聯合國大使海理14日在愛阿華州衝刺，希望超越佛州州長德桑提斯，在共和黨內升至...
前駐聯合國大使海理14日在愛阿華州衝刺，希望超越佛州州長德桑提斯，在共和黨內升至第二位。(歐新社)

川普 民調 共和黨

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