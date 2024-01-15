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總統參選人扭曲內戰史觀 反映共和黨內部緊張

編譯潘勛／綜合14日電
佛州州長德桑提斯曾因南北戰爭言論引發爭議。圖為他14日在愛阿華州造勢。(美聯社)
佛州州長德桑提斯曾因南北戰爭言論引發爭議。圖為他14日在愛阿華州造勢。(美聯社)

共和黨競選黨內總統提名的三位主要參選人前總統川普、佛州州長德桑提斯及前駐聯合國大使海理談到南北戰爭，不斷扭曲奴隸制歷史，美聯社指出，好些時刻實反映今日共和黨內部的緊張，覺得受到左派的圍攻而情願罔顧史實，引發的爭議，恐影響共和黨打入少數族群，無法取得非白人選票。

德桑提斯去年夏季很多時候陷入佛州新教育課綱的爭議泥淖，說有必要教育後代，當年黑奴發展出技術，而且黑奴使用技術「對他們個人有好處」。海理上個月沒能承認奴隸制實為南北戰爭根本原因。川普上周談及內戰，也避提奴隸制的基本困境。

這些時刻實反映共和黨內部的緊張。共和黨是林肯的政黨，廢除了奴隸制、打贏了內戰、邁向重建期。現在2024年初選已近在咫尺，黨的保守派基本盤卻情願無視內戰不愉快的史實，畢竟現在他們覺得受到左派的圍攻，碰到要拆除南方邦聯紀念雕塑、重新命名各機構的運動。其他人生怕共和黨把奴隸制的暴行化約到最小，要打入非白人選民的雄心為之受挫。

愛阿華州15日黨團會議前夕，共和黨因為這股動力而愈來愈感挫折，試圖把這個問題轉回去，丟給民主黨

愛州共和黨主席考夫曼(Jeff Kaufmann)日前在州黨部表示，坦白講自己對來自民主黨對歷史的重新詮釋感到十分厭倦；共和黨是因為民主黨不願放棄奴隸制才崛起的。

奴隸制與內戰這次在共和黨初選扮演吃重角色，是因為下位總統面臨迫在眼前的挑戰，包括俄烏及以哈兩場大型戰爭，還有許多選民表示自己對經濟復甦無感。非裔、拉美裔及阿拉伯裔領袖講得愈來愈大聲，說拜登總統在有色選民當中支持疲軟，但一些共和黨很擔心沒把握這個機會，沒扭轉拜登的票倉。

拜登與自己民主黨同志急著凸顯共和黨的失策；拜登8日在南卡羅來納州演講便說，把內戰講成只跟州權有關，就在撒謊，他要講實話給那些似乎不懂的人聽，奴隸制是內戰的根苗。

共和黨 拜登 民主黨

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