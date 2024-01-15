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紐時：受過大學教育的共和黨選民 回頭支持川普

編譯廖振堯／綜合14日電

前總統川普約一年前在一些民調中還落後於佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，差距主要是來自於受過大學教育的選民。但時至今日，川普已在共和黨初選中大幅領先，長期以來質懷疑態度的高教育程度選民似乎轉向支持川普。

紐約時報報導，蘇福克大學(Suffolk University)與今日美國報(USA Today)在2022年期中選舉後幾周所進行的民調顯示，61%黨內選民表示仍支持川普的政策，但希望有另一位共和黨總統候選人，其中受過大學教育的共和黨選民中有76%同意此看法。同一項民調本月顯示，川普獲得62%共和黨選民支持，其中60%擁有大學學位。

美聯社VoteCast調查超過11萬選民，川普在2020年大選時丟失9%共和黨選民的支持，使他連任失敗；而紐時分析這份數據，發現流失的票中有56%是高教育程度選民。但根據福斯新聞的民調，去年受過大學教育的白人共和黨選民的川普支持率已翻倍至60%。

為何受過大學教育的共和黨選民轉向支持川普？部分表示他們越來越擔憂海外衝突、反對援助烏克蘭、喜歡川普對中國的強硬立場。密蘇里州的72歲共和黨選民法勒(Linda Farrar)說「國家安全是最重要的」，她希望透過提名一位能夠在海外展現實力的總統候選人，她害怕中國崛起及滲透，也擔心邊境移民亂象。

其他人則提到經濟以及股市，如喬治亞州46歲的科技業者肖(Chip Shaw)認為在川普領導下，國家確實運作得很順利，「我認為經濟要好得多，不用花6元買一盒雞蛋。」

最後則是現實考量：檯面上誰最有機會擊敗拜登。愛阿華州的65歲退休護士切爾尼(Ruth Ann Cherny)說在考慮黨內更年輕、更有活力的人後，她決定重新支持川普，因為德桑提斯的競選活動一團糟、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)太缺乏經驗，無法獲勝。

川普 共和黨 民調

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