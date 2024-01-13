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川普屹立不搖 WSJ：農村地區鐵粉是關鍵

編譯盧炯燊／綜合12日電
川普在許多州聲勢領先，圖為支持者在德州出席川普造勢活動。(美聯社)
川普在許多州聲勢領先，圖為支持者在德州出席川普造勢活動。(美聯社)

共和黨首個初選州愛阿華州黨團會議15日舉行，支持度遙遙領先其他候選人的川普勝出應無懸念。儘管他面對91項刑事指控，但始終屹立不倒，關鍵在於他獲得農村地區選民的壓倒性支持，認為他是推進民粹主義保守議程的最佳候選人。

華爾街日報最新民調顯示，農村地區的共和黨初選選民裡，71%支持川普，遠高於所有共和黨初選選民59%的支持率。

分析認為，出現這種情況的原因之一是農村地區選民，主要是未受過大學教育的保守白人，而且人口老齡化也高於其他地區。川普在2016年首次參選時，就把不少保守白人拉進共和黨，而且他在65歲以上群體的支持率，也超過其他黨內對手。

就以過去兩次選舉中，均以超過70%選票支持川普的愛州中北部漢考克郡(Hancock County)為例，人口普查數據顯示，該郡25歲及以上的人口裡，只有20%擁有學士或更高學位，而全州這一比率也僅為33%，低於全國比率的38%。該郡人口平均年齡為44歲，同樣低於愛州及全國平均年齡的39歲。 另外，約90%居民是非西裔白人。

在2016年大選，儘管川普獲得的選票比喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)少了近300萬張選票，但他贏得了全國近三分之二的農村選票，占全國選民的五分之一，也藉此贏得以農村白人為主的州，以更多的選舉人票勝選。在2020年的選舉，他同樣贏得全國近三分之二的農村選票。

川普獲農村選民支持，其中一個原因是跟川普的商業背景有密切關連，農民及小企業主認為他是個成功的商人，知道如何把事情做好及談判，也能夠更好的對抗以專業精英為主的進步建制派。

當然川普在農村地區所獲得的支持，未必能夠完全複製到地區內的中間派選民，因此民主黨認為，如果能夠阻止川普在農村地區取得支持，就可能會削弱他控制威斯康辛、密西根和賓州等搖擺州的能力；這也是為何民主黨仍然相信拜登有希望連任的原因。

川普 共和黨 民主黨

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