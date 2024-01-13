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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

愛州初選／贏家不必然就獲提名 共和黨尤其如此

編譯潘勛／綜合12日電
愛阿華州15日開初選，拉開24年大選序幕。(路透)
愛阿華州15日開初選，拉開24年大選序幕。(路透)

愛阿華州每四年就扮演形塑總統選舉的吃重角色；這個中西部州自1970年代以來，都搶先辦政黨黨內提名選舉，愛州選民的抉擇，受到超重的關注，候選人也大力押寶在愛阿華州，盼望能在競選中翻盤或者定調。

華盛頓郵報報導，今年愛阿華州最主要的問題，在是否有任何共和黨的總統候選人火力足夠強大，可以跟前總統川普爭衡；川普迄今在民調中都遙遙領先。

愛阿華州共和黨人投票給總統提名人的方式，與其他美國各州大不相同。大多數州都是辦初選，選民可以提前投票，或者在選舉日當天現身投票，「時間窗口」幾個小時，算蠻寬的。

但愛阿華州共和黨辦的是黨團初選，要求選民同時在他們的投票區會集，今年是1月15日中部時間晚上7點，先聽各路選戰陣營代表人演講，再填投選票，有興趣的話，選民可以觀看計票。

但是，因為黨團初選時間結構太密，很少人參加。上晚班的人、就讀州外大學的學子、長者及身心障礙不便到場人士、找不到人帶小孩的人，都無法參加。今年天氣只怕也會讓一些人寧可待在家，按當天預報，當天最高氣溫只有華氏個位數。

1970年代開始，愛阿華州初選，牽動全國選情。圖為選民蒐集的早年愛州初選選票。(...
1970年代開始，愛阿華州初選，牽動全國選情。圖為選民蒐集的早年愛州初選選票。(美聯社)

出席率低，是一些人批評黨團初選的原因之一；當然還有其他挨批的原因，例如選舉結果很難統計，想得知誰贏得黨團初選難到叫人驚奇，而這一點是大家最不想見到選舉發生的事。技術問題作梗，讓民主黨2020年黨團初選的結果幾天後才知曉。正因這個大毛病，愛阿華民主黨今年才把他們的搶先投票地位，讓給新罕布夏州。

黨團初選贏家不必然就獲得提名，在挑選最後的黨提名人方面，愛阿華黨團初選結果實在做不得準，共和黨方面尤其如此。愛阿華共和黨人2016年選的是克魯茲(Ted Cruz)，再加上2012、2008年，三次勝選者最後都沒取得黨最後提名。

但愛阿華民眾表示，自己的功能不在決定最終提名人，而在減少其他州參選人的人數。愛阿華州白人較多、長者較多，因此人口不足以反映全國。

愛阿華州 投票 共和黨

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