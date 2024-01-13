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愛阿華初選川普贏定了？其實贏多少才是重點

記者張聲肇／綜合報導
川普本人未於最後關頭到愛阿華州衝刺，圖為支持者準備的競選標語。(美聯社)
川普本人未於最後關頭到愛阿華州衝刺，圖為支持者準備的競選標語。(美聯社)

川普似乎已篤定贏得15日的愛阿華州初選，但據路透報導，勝選幅度很重要，關係到他是否能在其他州繼續擊敗對手，一路贏到獲得共和黨提名。

接下來23日新罕布夏州的初選，民調顯示前駐聯合國大使海理的支持度緊追其後；落後的佛州州長德桑提斯則只能期望在愛阿華有黑馬表現，才能繼續往前走。

綜合各家民調，政治評論網站FiveThirtyEight指出，川普8日在愛阿華的支持度達52%，超過海理和德桑提斯至少30個百分點。

川普團隊刻意指出上次愛州初選出現最大幅度差距是1988年參議員杜爾(Bob Dole)，得票率超過對手12.8個百分點，以降低外界對川普贏得壓倒性勝利的期望。

愛州初選前，強烈冬季風暴襲擊中北部平原地區，圖為大雪中的愛州州議會。(歐新社)
愛州初選前，強烈冬季風暴襲擊中北部平原地區，圖為大雪中的愛州州議會。(歐新社)

路透採訪的四名政治分析家都說，川普確實需要如民調所顯示大贏對手30個百分點，才可能挫傷海理的民調銳氣。

共和黨策士海伊(Doug Heye)指出，川普若未贏15到20個百分點，「王者」氣勢就會受挫，海理或德桑提斯可能趁機崛起，重挫川普「一路贏到底」的威望。「他贏不了那麼多的話，說他風涼話的人就會不吝提出他的弱點。」

川普競選總幹事拉席維塔(Chris LaCivita)很有信心，中西部天氣雖冷，川普鐵票區選民的熱度一定不會讓人失望，但他不敢保證會贏多少：「贏就是贏，反正沒人能贏超過12.8個百分點。」

投票率是一大變數。川普自己也怕選民看到民調認為他反正贏定了，就躲在家裡不出來投票，何況愛阿華正遭受大風雪襲擊。

對川普而言，海理得票萬一衝高，也是一大風險。分析家說，如果她在愛阿華得到第二高票，就會穩住黨內第二名地位，屆時新罕布夏選民可能會再助她一臂之力，進而形成男女和世代對決的態勢。

CNN與新罕布夏大學合作民調顯示，川普在該州只贏海理7個百分點；今日美國報、波士頓環球報和薩佛克大學合作民調則肯定川普享有20個百分點優勢。

維吉尼亞大學選舉分析家康迪克IKyle Kondik)說，即使海理在新罕布夏打敗川普，川普仍是贏得共和黨提名的最被看好人選。

川普 民調 共和黨

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