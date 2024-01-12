全球50歲以下罹癌人數增加 美20年上升13%

癌症不再是老人病，近年年輕癌症患者明顯增加，醫師推測可能與少運動、飲食、外在環境變化有關。（路透）

全球年輕人罹癌不斷增加，例如美國50歲以下年輕人罹癌率越來越高，2000年每10萬人有96.6人罹癌，到了2019年卻升至107.8人，增加12.8%；不獨北美如此，澳洲和西歐國家亦然，醫界懷疑可能是少運動、垃圾食物、環境或其他原因造成。

醫界疑與運動少、吃垃圾食物有關

華爾街日報報導，紐約史隆‧凱特 靈癌症 中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)腸胃腫瘤 科主任瑟賽克(Andrea Cercek)認為，癌症年輕化，可能涉及環境變化、食物問題、醫藥或「其他還沒找到」的原因。

2020年男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)2020年死於直腸癌，另一名男星亞丹肯托(Adan Canto)本周因闌尾癌病逝，兩人皆得年僅43歲引發關注，也讓外界驚覺50歲以下的癌症危機已擴及胰臟、闌尾、胃、子宮。賓州大景健康中心癌症科主任蓋瑞(Monique Gary)說，越來越多年輕人罹癌，這不符癌症是老人病的說法。

年輕罹患大腸癌機率 必以往多1倍

研究發現，1950年代起，某些癌症就有年輕化的趨勢，譬如1990年代出生的人，早年罹患大腸癌的機率就比1950年左右出生的人多一倍，得直腸癌的機率更多出三倍。

醫療團體建議降低部分癌症檢測年齡

但並非所有癌症都在年輕人身上增加，美國最常在50歲以下者診斷出的癌症乳癌有所增加，腸胃癌增加最快；為了提早測出病例，醫療團體把開始接受乳癌檢查的建議年齡降至40歲，大腸癌則降至45歲。

美國防癌協會副會長傑馬爾(Ahmedin Jemal)說，「我們一定要找出原因，否則過去50年來抗癌的成就與進展就可能中斷，甚至逆轉。」

癌症基本上是基因突變，細胞胡亂增生、擴散，形成腫瘤；人的年紀越大，基因突變越多，罹癌風險遂增加。年輕人如此，顯然哪個地方出了差錯，細胞才會提早亂增生。

報導指出，研究人員多方追尋原因，從生活型態缺少運動，到生活環境中的塑膠微粒，一一推敲是否提升了年輕人罹癌機率。腫瘤學家發現，坐著看電視時間很長的年輕女性，罹患大腸癌的風險較高；高中時常喝含糖飲料的人也是；母親剖腹生下的女性，也是早年得大腸癌的高風險族。

提早罹大腸癌的其他原因包括常吃炸熟和高度人工處理過的食物；相對而言，高纖維、多蔬果飲食降低大腸癌的風險。肥胖則增加大腸癌、乳癌和胰臟癌的風險。但有些醫生認為，生活型態和肥胖不足以充分解釋年輕又健康的人為何罹患癌症。