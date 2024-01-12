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減肥和糖尿病藥物會導致自殺？FDA：並沒發現關聯

編譯莊瑞萌／綜合11日電
FDA11日報告指出，未發現減肥藥物如Ozempic或治療糖尿病藥物與與自殺有關聯。（路透）
FDA11日報告指出，未發現減肥藥物如Ozempic或治療糖尿病藥物與與自殺有關聯。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日公布最新報告指出，並沒有發現常見的減肥藥物或治療糖尿病藥物與產生自殺念頭及行為有關聯。

華爾街日報報導，食藥局11日初步分析結果顯示，減肥和糖尿病藥物(即GLP-1受體促進劑)與出現自殺念頭或行為的不良事件通報之間並無明確關聯；該類藥物包括諾和諾德(Novo Nordisk)的胰妥讚(Ozempic)與胰妥善(Victoza)等治療糖尿病藥物，以及週纖達(Wegovy)與禮來藥廠(Eli Lilly)生產的Zepbound減肥藥，這些藥物會讓民眾進食後的飽足感維持更久，並幫助控制血糖。

食藥局表示，由於通報的資訊內容有限，可能還存在其他因素，大規模試驗未顯示出現自殺念頭或行為與這些藥物有關聯；不過，由於試驗中有少數人出現自殺行為，包含服藥與未服藥者，因此，食藥局表示，仍不排除存在輕微風險，並會持續加以調查。

除此之外，FDA也將調查該類藥物是否會導致掉髮，或將食物或其他東西吸入肺部。

諾和諾德表示，其生產的藥物依指示服藥安全無虞並配合食藥局調查；禮來藥廠則表示，對藥物都嚴格的研究且會持續監測安全。上述藥物常見副作用為惡心等，藥物的處方說明已告知會有自殺念頭風險的警語。

稍早一項由國家衛生院(National Institutes of Health)補助的研究則指出，使用俗稱胰妥讚、瑞倍適(Rybelsus)或週纖達的司美格魯肽(Semaglutide)受體促進劑，比其他類型的減肥或糖尿病藥物出現自殺念頭的風險低。

藥局 FDA 華爾街

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