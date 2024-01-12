我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

1公升瓶裝水含24萬顆塑膠微粒 華裔學者研究後少喝或不喝

記者張聲肇／綜合報導
哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。（美聯社）
哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。（美聯社）

科學家首度運用「雙重雷射」技術，測出每公升瓶裝水中平均含有24萬顆奈米大小的塑膠微粒，是否危害健康，還不確定，但研究報告的四名作者私下都自動減少飲用瓶裝水。

哥倫比亞大學和羅格斯大學研究人員從三種市面常見的飲用水品牌中，各挑了五瓶，從樣本中測出每公升各含11萬到40萬顆塑膠微粒，8日在「國家科學院論文彙編」(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表報告。

這些塑膠微粒大小不到1微米(百萬分之一公尺)。1吋等於2萬5400微米，人類頭髮直徑約為83微米。以往的研究觀測到的微塑膠粒，從肉眼可見的5釐米到1微米不等，最新研究測出的塑膠粒則比過去多了10到100倍。

報告領銜作者、哥大化學學者錢乃欣(Naixin Qian，音譯)指出，塑膠微粒似乎來自塑膠瓶本身及其用來防止細菌汙染的反滲透膜(reverse osmosis membrane)。她並未說明團隊測量的樣本屬於哪三種品牌，但說是「從沃爾瑪買來的」普通瓶裝水。

至於這樣的含量是否有害健康，還在研究中；報告共同作者之一、羅格大學毒物學者史黛波頓(Phoebe Stapleton)說，「目前不知道是否有害健康，或有多危險。不過我們確知，它們會滲入(哺乳類和人體)組織。研究人員正在研究，它們在細胞裡會起何作用。」

國際瓶裝水協會聲明，目前還沒有標準化的測量方法，奈米級或微米級塑膠粒對人體健康可能造成什麼衝擊，科學界也沒有共識，媒體大張旗鼓報導，只會「無必要地」嚇壞消費者。

聯合國環境署說，地球各國每年生產4億3000萬噸塑膠，塑膠微粒汙染海洋、食物、飲水，地球快被塑膠汙染淹沒了；去年11月簽訂全球塑膠協議的會議功敗垂成。

四位作者都自動減少瓶裝水的消耗量。哥大化學學者閔偉(Wei Min，音譯)飲用量減半，另一名哥大學者顏北展(Beizhan Yan，音譯)則自備可重複使用的容器，史黛波頓更只喝家裡的過濾水。

哥大 波頓 沃爾瑪

上一則

川普民事金融詐欺案飆6分鐘 法官要律師「管好你客戶」

下一則

美、英為何聯手反擊葉門「青年運動」？

延伸閱讀

一杯熱水的故事

一杯熱水的故事
星巴克得來速 也可自帶乾淨環保杯

星巴克得來速 也可自帶乾淨環保杯
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
觀光客赴日愛買這個？調查：強心藥銷售年增1.8倍

觀光客赴日愛買這個？調查：強心藥銷售年增1.8倍

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出