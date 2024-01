1公升瓶裝水含24萬顆塑膠微粒 華裔學者研究後少喝或不喝

哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。(美聯社)

科學家首度運用「雙重雷射」技術,測出每公升瓶裝水中平均含有24萬顆奈米大小的塑膠微粒,是否危害健康,還不確定,但研究報告的四名作者私下都自動減少飲用瓶裝水。

哥倫比亞大學和羅格斯大學研究人員從三種市面常見的飲用水品牌中,各挑了五瓶,從樣本中測出每公升各含11萬到40萬顆塑膠微粒,8日在「國家科學院論文彙編」(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表報告。

這些塑膠微粒大小不到1微米(百萬分之一公尺)。1吋等於2萬5400微米,人類頭髮直徑約為83微米。以往的研究觀測到的微塑膠粒,從肉眼可見的5釐米到1微米不等,最新研究測出的塑膠粒則比過去多了10到100倍。

報告領銜作者、哥大 化學學者錢乃欣(Naixin Qian,音譯)指出,塑膠微粒似乎來自塑膠瓶本身及其用來防止細菌汙染的反滲透膜(reverse osmosis membrane)。她並未說明團隊測量的樣本屬於哪三種品牌,但說是「從沃爾瑪 買來的」普通瓶裝水。

至於這樣的含量是否有害健康,還在研究中;報告共同作者之一、羅格大學毒物學者史黛波頓 (Phoebe Stapleton)說,「目前不知道是否有害健康,或有多危險。不過我們確知,它們會滲入(哺乳類和人體)組織。研究人員正在研究,它們在細胞裡會起何作用。」

國際瓶裝水協會聲明,目前還沒有標準化的測量方法,奈米級或微米級塑膠粒對人體健康可能造成什麼衝擊,科學界也沒有共識,媒體大張旗鼓報導,只會「無必要地」嚇壞消費者。

聯合國環境署說,地球各國每年生產4億3000萬噸塑膠,塑膠微粒汙染海洋、食物、飲水,地球快被塑膠汙染淹沒了;去年11月簽訂全球塑膠協議的會議功敗垂成。

四位作者都自動減少瓶裝水的消耗量。哥大化學學者閔偉(Wei Min,音譯)飲用量減半,另一名哥大學者顏北展(Beizhan Yan,音譯)則自備可重複使用的容器,史黛波頓更只喝家裡的過濾水。