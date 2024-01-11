美國4.4萬房屋曾多次受洪水侵襲 維州有房子淹水52次

美國受過多次洪水侵襲的房屋數量持續增加，至少4萬4000棟建築物有多次受損的紀錄。圖為消防人員從康州一處房屋救出被洪水困住的民眾。(美聯社)

全國洪水保險 計畫(National Flood Insurance Program)最新紀錄顯示，美國受過多次洪水侵襲房屋數量持續增加，是美國洪水風險不斷加劇的最新跡象，至少4萬4000棟建築物有曾多次受損的紀錄，其賠償得由納稅人承擔，且在某些情況下，累積賠付額超過了財產的價值。

維吉尼亞州 維吉尼亞海灘(Virginia Beach)就有一處，已經淹過52次水的房產，其中包括四次發生於2020年和兩次發生於2021年的洪水，總賠償金額達78萬4967元；北卡羅來納州外灘群島(Outer Banks)一處房產則淹過44次水，賠償總額超過220萬元；根據數據，共有30處房產淹水次數達30次。

全國洪水保險計畫涵蓋了全美2萬2000多個社區裡近500萬份有效保單，其中出現反覆淹水問題的房產，只占了1%；但根據自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)，這1%的房產卻占了國家洪水保險計畫10%的索賠；自然資源保護委員會是一個會尋求更新聯邦紀錄的倡議組織。

自然資源保護委員會分析師韋伯(Anna Weber)表示：「基本上，我們所見到的，就是洪水增長速度超過了我們降低風險的速度。」

因為國內實際擁有聯邦洪水保險的洪水好發屋比率很低，因此這份最新數據也只能讓外界了解到這個大問題的冰山一角；韋伯說，實際面臨嚴重洪水風險的房屋數量，可能要多上好幾倍。