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美國4.4萬房屋曾多次受洪水侵襲 維州有房子淹水52次

編譯尤寶琪／綜合10日電
美國受過多次洪水侵襲的房屋數量持續增加，至少4萬4000棟建築物有多次受損的紀錄。圖為消防人員從康州一處房屋救出被洪水困住的民眾。(美聯社)
美國受過多次洪水侵襲的房屋數量持續增加，至少4萬4000棟建築物有多次受損的紀錄。圖為消防人員從康州一處房屋救出被洪水困住的民眾。(美聯社)

全國洪水保險計畫(National Flood Insurance Program)最新紀錄顯示，美國受過多次洪水侵襲房屋數量持續增加，是美國洪水風險不斷加劇的最新跡象，至少4萬4000棟建築物有曾多次受損的紀錄，其賠償得由納稅人承擔，且在某些情況下，累積賠付額超過了財產的價值。

維吉尼亞州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)就有一處，已經淹過52次水的房產，其中包括四次發生於2020年和兩次發生於2021年的洪水，總賠償金額達78萬4967元；北卡羅來納州外灘群島(Outer Banks)一處房產則淹過44次水，賠償總額超過220萬元；根據數據，共有30處房產淹水次數達30次。

全國洪水保險計畫涵蓋了全美2萬2000多個社區裡近500萬份有效保單，其中出現反覆淹水問題的房產，只占了1%；但根據自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)，這1%的房產卻占了國家洪水保險計畫10%的索賠；自然資源保護委員會是一個會尋求更新聯邦紀錄的倡議組織。

自然資源保護委員會分析師韋伯(Anna Weber)表示：「基本上，我們所見到的，就是洪水增長速度超過了我們降低風險的速度。」

因為國內實際擁有聯邦洪水保險的洪水好發屋比率很低，因此這份最新數據也只能讓外界了解到這個大問題的冰山一角；韋伯說，實際面臨嚴重洪水風險的房屋數量，可能要多上好幾倍。

根據截至2022年12月11日的更新數據顯示，路易斯安納州和德州沿岸地區是遭受毀滅性和頻繁洪水侵襲的高風險地區；密西西比河(Mississippi River)沿岸，以及佛州到新英格蘭的大西洋沿岸部分地區，房屋都曾多次遭受洪水侵襲；雖然聯邦急難管理局(FEMA)資料庫中部分淹水屋，已經透過買斷或加高房屋等行動獲得處裡，但多數房屋卻仍然脆弱。

美國受過多次洪水侵襲的房屋數量持續增加，至少4萬4000棟建築物有多次受損的紀錄...
美國受過多次洪水侵襲的房屋數量持續增加，至少4萬4000棟建築物有多次受損的紀錄。圖為新罕布夏州漢普頓市一名婦女試圖阻止洪水湧進店內。(美聯社)

洪水 保險 維吉尼亞州

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